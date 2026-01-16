El PSC de Girona lamenta que les actuacions per treure els sediments de l'Onyar arribin tard
Els socialistes critiquen que l'equip de govern hagi presentat l'actuació com a "excepcional" quan hauria de ser "manteniment ordinari"
El grup municipal del PSC–Girona pel Canvi considera que les actuacions anunciades pel govern municipal a la plaça Catalunya i al riu Onyar evidencien una "manera de governar reactiva, basada a intervenir tard i a convertir tasques bàsiques de manteniment en anuncis polítics". Els socialistes recorden que la retirada de sediments acumulats durant gairebé vint anys posa de manifest "una manca clara de planificació i de seguiment continuat de l’estat de les infraestructures".
“Que des del 2006 no s’hagi actuat en aquest tram del riu no és cap mèrit, sinó una mostra de deixadesa” ha afirmat la portaveu del grup municipal, Bea Esporrín, que ha remarcat que “governar una ciutat no és reaccionar quan els informes tècnics alerten que la situació ja no és òptima, sinó anticipar-se als problemes”.
En aquest sentit, el PSC–Girona pel Canvi considera especialment preocupant que el mateix govern "reconegui ara la manca de manteniment adequat dels ponts i passeres en una ciutat travessada per diversos rius". “Aquest reconeixement evidencia una gestió fragmentada, sense una visió global ni una estratègia clara de manteniment preventiu” ha assenyalat Esporrín.
El grup socialista alerta que aquesta manera de fer té, un cop més, un impacte directe sobre els recursos públics. “La manca de manteniment constant comporta actuacions tardanes, sovint d’urgència, amb un cost econòmic molt superior que acaba assumint la ciutadania” ha advertit la portaveu.
Finalment, el PSC–Girona pel Canvi reclama un canvi de rumb en la gestió municipal. “Fer manteniment, revisar infraestructures i garantir la seguretat no és motiu de rodes de premsa ni de gestos heroics, sinó una obligació quotidiana de qualsevol ajuntament que vulgui una Girona cuidada, segura i preparada davant els episodis de pluges i temporals que vindran” ha conclòs Esporrín.
