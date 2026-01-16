El PSC de Salt demana la dimissió del regidor d’Urbanisme, Àlex Barceló, per la "gestió negligent" del Sector Sud
Els socialistes denuncien que els informes desfavorables "posen en evidència la manca de coordinació i rigor del govern municipal en un projecte clau per al futur de les comarques gironines"
El grup municipal del PSC de Salt ha demanat la dimissió del regidor d’Urbanisme, Àlex Barceló, després que, com va avançar Diari de Girona, dos informes vinculants del Ministeri de Transports hagin estat desfavorables a la tramitació urbanística del Sector Sud. Asseguren que és un "àmbit estratègic" per al desenvolupament Campus de Salut, que inclourà el nou Hospital Josep Trueta.
Els informes estatals conclouen que la documentació presentada per l’Ajuntament no compleix la normativa vigent en matèria de mobilitat i soroll, fet que obliga a refer tant l’estudi de mobilitat com part del projecte urbanístic. Des del PSC asseguren que aquest escenari era “perfectament evitable”. El grup municipal recorda que, durant la tramitació del Sector Sud, va presentar al·legacions advertint dels "riscos del model de mobilitat plantejat", especialment per la concentració dels accessos viaris en una única sortida. A aquestes advertències s’hi van afegir, segons els socialistes, "informes de la Policia Local que alertaven d’un possible col·lapse de trànsit amb l’entrada en funcionament del nou hospital".
“El govern municipal ha ignorat l’oposició, ha menystingut els informes policials i ha actuat sense el rigor mínim exigible en un projecte d’aquesta magnitud”, denuncien des del PSC, que atribueixen la situació a una gestió “improvisada i negligent” del govern format per ERC i Junts. Els socialistes també posen el focus en la "manca de coordinació interna dins l’equip de govern". Segons la informació publicada, Junts per Salt, soci de govern, "ha admès no disposar d’informació clara sobre l’estat real de la tramitació del Sector Sud". Un fet que el PSC qualifica de “molt greu”, tenint en compte el "caràcter estratègic del projecte i la necessitat de lideratge i cohesió política".
Un altre dels elements que assenyala el PSC és el paper del gerent d’Urbanisme, a qui retreuen "no haver garantit el rigor tècnic dels expedients". “Uns informes amb aquestes mancances no haurien d’haver superat mai els filtres tècnics municipals” remarquen. El portaveu del PSC, Joan Martín, ha qualificat els fets de “negligència greu” i ha assegurat que la situació exigeix assumir responsabilitats polítiques. “Quan no s’escolta ni l’oposició, ni la Policia Local, ni els criteris tècnics més elementals, el resultat és aquest. I davant d’un projecte tan transcendental, això és una irresponsabilitat intolerable” ha afirmat, reclamant la dimissió del regidor d’Urbanisme.
"No es pot tornar a repetir"
El PSC recorda que aquesta "manca d’escolta i de diàleg amb els grups de l’oposició és tant la causa com la conseqüència que l’Ajuntament hagi acabat traslladant a l’Estat uns informes amb incongruències greus". “Parlem del projecte més important per a Salt, Girona i el conjunt de les comarques gironines del segle XXI, i no es pot actuar amb aquesta lleugeresa” insisteixen.
Tot i això, els socialistes assenyalen que, per sort, la Generalitat ha garantit que aquest error de l’Ajuntament de Salt no afectarà el calendari previst del nou Hospital Trueta. Amb tot, adverteixen que “és un error que no es pot tornar a repetir” i reclamen un canvi profund en la manera de gestionar els grans projectes de ciutat.
En aquest sentit, el PSC exigeix "no només la dimissió del regidor d’Urbanisme, sinó també una reorganització de l’àrea i un gir en la governança municipal, amb més rigor tècnic, coordinació política i capacitat d’escolta, per evitar nous errors que posin en risc projectes estratègics per al futur de Salt".
