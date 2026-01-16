La UdG supera els 2.000 abonaments de bus distribuïts entre l’estudiantat
La xifra representa un increment del 27% respecte al curs anterior
La Universitat de Girona ha distribuït un total de 2.188 abonaments de transport urbà entre el seu alumnat des de l’inici del curs 2025-2026. La xifra representa un increment del 27% respecte al curs anterior, quan se’n van repartir 1.714, segons les dades facilitades per la mateixa universitat.
Des de la UdG assenyalen que aquest augment respon a una major adhesió de l’alumnat a aquest sistema de transport, que permet accedir als diferents campus mitjançant les línies urbanes de Girona. La universitat també vincula aquesta evolució a la voluntat de fomentar l’ús del transport públic entre la comunitat universitària.
Una bonificació del 50%
L’abonament manté una bonificació del 50% i té un cost de 57,50 euros. Permet realitzar fins a 380 viatges anuals, amb un màxim de quatre trajectes diaris. La targeta és personal i només és vàlida per a les línies urbanes del sistema de transport metropolità de Girona. Des de la institució destaquen que aquesta iniciativa contribueix a reduir la dependència del vehicle privat i a alliberar espai als campus, així com a disminuir les emissions associades a la mobilitat. Segons la UdG, l’ús del bus també permet a l’alumnat reduir el cost dels desplaçaments quotidians.
La distribució dels abonaments es fa a través de la Unitat de Compromís Social i Orientació Professional, en el marc de les polítiques de mobilitat i responsabilitat social que impulsa la universitat.
