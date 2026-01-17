Analitzen la qualitat de l’aire a Sarrià després de les queixes veïnals en zones industrials
La unitat mòbil ja s’ha retirat i els primers resultats s’esperen en un mes, aproximadament
La Generalitat va instal·lar fa un mes una unitat mòbil de mesura de la contaminació atmosfèrica a Sarrià de Ter per analitzar la qualitat de l’aire després de les queixes veïnals registrades en zones properes a àrees industrials. El dispositiu es va situar al carrer Gelida a petició de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’obtenir dades representatives sobre les emissions dels principals contaminants atmosfèrics.
La unitat mòbil es va retirar dimarts 13 de gener. Segons ha explicat l’alcalde de Sarrià de Ter, Isaac Ramió, els primers resultats de l’anàlisi s’esperen en un termini d’un mes o mes i mig, un cop s’hagi completat el tractament i la validació de les dades recollides. Durant el període de mesurament, el dispositiu ha analitzat la concentració a l’aire de diversos contaminants, entre els quals hi ha metalls pesants, diòxid de sofre (SO₂), òxids de nitrogen (NO, NO₂ i NOx), ozó (O₃), sulfur d’hidrogen (H₂S), monòxid de carboni (CO), la fracció PM10 del material particulat i compostos orgànics volàtils. Aquest conjunt de paràmetres permet disposar d’una visió àmplia de l’estat de l’aire en aquest punt del municipi.
Segons ha detallat l’alcalde, el control no es limitarà a una única campanya puntual. El consistori preveu repetir els mesuraments fins a quatre vegades l’any, un cop per trimestre, amb la voluntat de fer un seguiment periòdic de la qualitat de l’aire. En aquestes futures campanyes, la unitat mòbil tornarà a instal·lar-se al carrer Gelida, en un punt pròxim a les instal·lacions d’Agroporc. L’objectiu dels mesuraments, segons ha indicat, és disposar de dades objectives que permetin analitzar la situació i, si escau, adoptar mesures en funció dels resultats.
Queixes veïnals
Aquest seguiment s’inscriu en un context de malestar expressat per veïns que viuen en zones properes a polígons industrials del municipi. El novembre passat, les principals empreses ubicades a Sarrià de Ter —Agroporc, Hinojosa i Auladell— van expressar públicament el seu compromís per reduir les molèsties i millorar la convivència amb l’entorn residencial. En aquella ocasió, aquestes empreses van reconèixer l’existència de queixes per part del veïnat, especialment per olors, sorolls i pols en suspensió, i van manifestar la voluntat d’aplicar mesures correctores. Aquestes declaracions es van produir en el marc de la campanya municipal "Sarrià, Net", impulsada per l’Ajuntament amb l’objectiu de millorar la neteja, la gestió de residus i la convivència al municipi.
L’alcalde va assenyalar aleshores que la presència d’indústria a Sarrià de Ter és una fortalesa per al municipi, però que també comporta la necessitat d’establir mecanismes de control i mesures que garanteixin una bona convivència amb la ciutadania.
