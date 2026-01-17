Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCSpar GironaBàsquet GironaTruetaagenda Girona
instagramlinkedin

El brollador dels vuit caps de la plaça Marquès de Camps de Girona es torna a espatllar

L'acumulació de fulles provoca una avaria i haurà d'estar unes tres setmanes tancada

El brollador sense aigua, aquest dijous.

El brollador sense aigua, aquest dijous. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Josep Coll

Girona

L’Ajuntament de Girona ha tancat recentment la font ubicada a la del Marquès de Camps, conegut com el brollador dels vuit caps. L’acumulació de fulles ha provocat una avaria que s’haurà d’arreglar. Per fer-ho, es netejarà amb aigua a pressió i s’espera que torni a funcionar correctament d'aquí a unes tres setmanes.

No és la primera vegada que la font té una avaria en els últims mesos. A l’estiu, quan es va reobrir després de donar per finalitzades les mesures per fer front a la sequera després de dos anys, va deixar de brollar perquè la bomba es va espatllar. Amb uns dies, aquesta avaria va ser arreglada.

La font va ser inaugurada el 1927 i va ser dissenyada per l’arquitecte municipal Ricard Giralt, tot i que la va materialitzar Joan Oliver de Bezzi. Rep el nom de brollador dels vuit caps perquè hi ha dos tipus de caps masculins dissenyats de forma grotesca, un dels quals porta com una mena de banyes recaragolades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents