Cassà posa en marxa la reurbanització dels carrers Major, Molí, Pont i Puigcugul
El projecte preveu plataformes úniques i canvis en la pavimentació
L’Ajuntament de Cassà de la Selva executarà un conjunt d’actuacions al centre del municipi orientades a transformar diversos carrers en espais amb prioritat per als vianants, mitjançant la implantació de plataformes úniques i la renovació del paviment. El projecte també inclou millores en el drenatge per reduir problemes d’acumulació d’aigua.
La primera intervenció se centrarà en el carrer del Pont, on s’instal·larà una nova canonada d’aigües pluvials i tot el vial passarà a tenir una plataforma única, sense diferenciació entre voreres i calçada. Posteriorment, les obres avançaran cap al carrer Major i el carrer del Molí, en el tram comprès entre la plaça de la Coma i el carrer Músic Coll.
En aquests punts, es substituiran els actuals panots de gran format, que es trenquen sovint, per peces de dimensions més petites, i al carrer Major també es retiraran les pilones existents. En una fase posterior, l’actuació arribarà al carrer Puigcugul, on s’elevarà el tram situat entre la plaça del Doctor Botet i el carrer Catalunya per adaptar-lo a una configuració de plataforma única, amb paviments diferenciats.
El projecte incorpora, a més, la construcció d’una nova canonada de drenatge des de la reixa d’aigües pluvials situada davant de Can Tolosà, amb l’objectiu de reduir les incidències que es produeixen en episodis de pluja intensa i que afecten alguns edificis de la zona. Els treballs s’iniciaran dilluns vinent, 19 de gener, i s’executaran per fases, amb talls puntuals de circulació als carrers afectats. Mentre durin les obres al carrer del Pont, no s’hi permetrà el pas de vehicles, mentre que la recollida de residus porta a porta no preveu afectacions en aquesta primera fase.
