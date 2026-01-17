Preocupació del sector mèdic gironí pel nou Trueta: "Estem encallats"
Membres de l’Observatori del Campus de Salut lamenten els constants retards del projecte, com l’endarreriment en la resolució del concurs d’idees, prevista inicialment per a l’any passat
El coordinador del Campus, Ferran Cordón, defensa que s’està treballant "intensament" per respondre als informes desfavorables del Sector Sud
El nou revés urbanístic al Sector Sud de Salt, amb dos informes desfavorables i vinculants del Ministeri de Transports que bloquegen la tramitació del planejament on s’ha d’ubicar el futur Hospital Trueta, ha reobert la inquietud dins del sector mèdic gironí. Metges vinculats al projecte alerten d’una sensació d’encallament, improvisació i constants endarreriments, mentre que des de la coordinació del Campus de Salut es demana calma i confiança en el procés.
El president del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG), Josep Vilaplana, s’ha mostrat crític davant la situació actual. Recorda que des de fa anys, des de l’Observatori del Campus de la Salut, integrat per professionals sanitaris, es va reclamar la necessitat d’una figura de coordinació global que liderés el projecte. Aquesta figura no es va designar fins al maig de 2025, amb el nomenament del metge Ferran Cordón.
"Si aquesta coordinació hagués existit abans potser no hauríem arribat a aquesta situació"
“Si aquesta coordinació hagués existit abans potser no hauríem arribat a aquesta situació”, assenyala Vilaplana, que lamenta que la tramitació urbanística s’hagi acabat encallant, especialment a Salt. Tot i confiar que el bloqueig es pugui resoldre, admet que el col·lectiu està “fart dels constants endarreriments”. En la mateixa línia, considera que la Generalitat hauria d'haver intervingut més en la gestió de la cessió dels terrenys, ja que els ajuntaments de Girona i Salt "no tenen els suficients recursos per tramitar-ho".
Endarreriment en el projecte d'idees
Vilaplana també posa l’accent en el retard en la licitació del concurs d’idees del futur Campus de Salut. Recorda que la resolució del concurs estava prevista per a l’any passat, però encara no s’ha fet pública i lamenta que "no estigui prevista fins cap al març".
En la mateixa línia s’expressa Ramon Brugada, metge i membre també de l’Observatori del Campus de Salut, que considera que el projecte acumula endarreriments en diferents fronts. “Continuem encallats i això ja sobrepassa els ajuntaments. Hi ha hagut improvisació constant i manca de coordinació”, assegura. Brugada recorda que el concurs d’idees “s’havia d’haver resolt l’any passat” i que aquest retard se suma als problemes urbanístics del Sector Sud.
El metge també alerta d’altres reptes pendents, com la manca de professionals sanitaris. “Em preocupa que, a més de tot això, no s’estigui abordant prou la necessitat d’infermeres per al nou Trueta”, diu. Per tot plegat, considera que el calendari que situa la finalització del nou hospital l’any 2031 és “molt optimista”.
"El calendari que situa la finalització del projecte al 2031 és molt optmista"
Cordón defensa que el projecte no està aturat
Davant d’aquestes crítiques, el coordinador del projecte del Campus de Salut, Ferran Cordón, defensa que el projecte no està aturat. “Estem treballant per donar resposta als informes del Ministeri. No estem gens aturats, estem en una fase molt important”, afirma. Cordón justifica el temps invertit en el concurs d’idees assegurant que “cal estar molt segurs d’escollir el millor projecte possible” i que el jurat està analitzant amb detall les propostes finalistes.
“Cal estar molt segurs d’escollir el millor projecte possible”
El coordinador admet que “probablement ens hauríem d’haver coordinat abans”, però insisteix que ara el projecte avança i que hi ha contacte constant amb el Ministeri per obtenir el vistiplau als canvis necessaris en matèria de mobilitat i soroll. “És un projecte complex i és normal que apareguin qüestions urbanístiques. Hem de ser positius”, defensa.
Cordón també rebutja les comparacions amb l’Hospital Clínic de Barcelona. “Són projectes molt diferents i no té lògica comparar-los. El Campus de Salut de Girona és un projecte propi, molt important per al territori”, conclou.
