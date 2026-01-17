Veïns de Salt ja havien entrat una instància a l'Ajuntament queixant-se dels sorolls de l'autopista
Dues associacions veïnals diuen que les molèsties han augmentat des que l'AP-7 és gratuïta i demanen estudis de contaminació acústica i ambiental
L'Ajuntament explica que les queixes veïnals "no tenen res a veure" amb el desenvolupament del nou Campus de Salut
Les associacions veïnals dels barris dels Escriptors i Barri Vell de Salt ja havien entrat una instància a l'Ajuntament queixant-se dels sorolls derivats de l'autopista AP-7 abans que el Ministeri de Transport emetés els informes desfavorables del plantejament urbanístic per fer el nou Campus de Salut. El ministeri conclou que el projecte no compleix la normativa estatal de carreteres i sorolls, tal com va avançar dijous Diari de Girona. L’Ajuntament de Salt indica que les peticions veïnals, “no tenen res a veure” amb la construcció del centre sociosanitari, tot i que són coneixedors de les “preocupacions”.
La instància entrada pels veïns, i a la qual ha tingut accés aquest mitjà, data del juny de l'any passat, poc després que el consistori saltenc aprovés el pla urbanístic per tirar endavant el nou Campus de Salut. Està entrada pel secretari de l’Associació de Veïns del barri dels Escriptors, Robert Carreres, i el president de l’Associació de Veïns del Barri Vell, Joan Vidal. Són les dues zones de la Vila més pròximes a l’autopista.
Els veïns detallen que des que fa uns anys circular per l’AP-7 és gratuït, “ha augmentat l’afluència de cotxes”. Ho pateixen més les llars que tenen a pocs metres l’autopista que, fins i tot, “a l’estiu han d’estar amb les finestres tancades” i això s’hi afegeix que, quan plou, “encara fa més soroll”. També asseguren que els vehicles que hi circulen són “diferents”, i ara hi ha més “camions amb materials perillosos”, per la qual cosa, pateixen perquè passi un accident.
Per tant, han demanat “replantejar l’estudi de contaminació acústica i ambiental”, així com els “protocols de protecció civil davant un accident”. Ara per ara, afirmen que “no s’adequa a la circulació ni al creixement urbanístic”. Expliquen que ja hi ha equipaments al sector sud de Salt, com són el centre comercial o dos centres educatius, que provoquen molta mobilitat a la zona, a la qual se li afegirien els vehicles que aniran al nou Campus de Salut. També depèn del que s’acabi fent en els solars on hi havia l’antiga Frigorífics del Ter encara “podria provocar més mobilitat”, assenyalen.
“Era evident”
Quan els veïns van tenir constància que els informes del Ministeri de Transport havien estat desfavorables pel soroll van pensar que era un “fet evident”. En cap cas, però, s’oposen al Campus de Salut, que pensen que serà “el projecte polític, social i econòmic amb més importància de Girona i Salt en els pròxims anys”.
En la instància presentada el juny demanen un “estudi del mapa actualitzat de sorolls de tota la zona d’influència de l'AP-7 en tot el terme municipal de Girona”, així com un “estudi i anàlisis dels productes i residus contaminants produïts per la combustió del transport al seu pas per Salt”. Finalment, també reclamen un “estudi ampli de les conseqüències del transport de mercaderies perilloses, amb els protocols actualitzats de Protecció Civil relacionats en el TRANSCAT, que afecten directament el municipi de Salt”.
Les dues associacions veïnals reconeixen que han tingut trobades amb l’Ajuntament, que els ha dit que “el manteniment i la seguretat de l’AP-7 depèn de la Generalitat”, i els van animar a presentar la instància a l’ens autonòmic. “L’Ajuntament ja veu bé la nostra instància”, diuen els veïns, que ara estan mirant de presentar-la amb altres municipis afectats per “fer-ho de manera conjunta”. Per això, fan una “crida a altres poblacions i associacions per fer la instància la Generalitat”.
Resposta municipal
Per la seva banda, fonts municipals asseguren que l’Ajuntament “té coneixement de la preocupació dels veïns”. El juny, el llavors alcalde, Jordi Viñas, i el tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, “van atendre les dues associacions veïnals i es va acordar, de mutu acord, traslladar com a consistori aquesta preocupació a la Generalitat“ perquè fos aquesta institució que “seguís els passos adients per poder fer un estudi acústic d’aquests dos barris”.
Tanmateix, el consistori diu que les peticions veïnals “no tenen res a veure amb la construcció futura del nou Campus de Salut”. A final d’octubre, l’Ajuntament va traslladar, en una reunió amb responsables del departament de Territori, la petició veïnal que “s’havia entrat per registre i s’han fet els passos necessaris perquè les entitats veïnals siguin interlocutors directes amb la Generalitat i així fer seguiment de primera mà de l’evolució de les peticions fetes, amb l’acompanyament del consistori saltenc”.
Subscriu-te per seguir llegint
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure-hi al 100%»
- L’Estat frena el Sector Sud de Salt i bloqueja el nou Trueta
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Desallotjades 500 persones d'un hotel de la Molina per un incendi
- «Una bona idea per matar algú és dur-lo a passejar a un penya-segat»
- Robatori llampec a Girona: uns encaputxats s'enduen uns 90 mòbils en dos minuts