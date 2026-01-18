El Bisbat i el Patronat Santa Creu faran vint pisos de protecció oficial al Barri Vell
Seran allotjaments d’una i dues habitacions, que s’ubicaran a l’antic convent de les Esclaves, que van marxar de la ciutat el 2023 per falta de vocacions
El Bisbat de Girona i la Fundació Privada Patronat Santa Creu de la Selva preveuen construir 20 habitatges de protecció oficial al Barri Vell, en concret al carrer Escola Pia, que es destinaran al lloguer assequible.
Els habitatges -d’entre 35 i 50 metres quadrats amb 1 o 2 habitacions- s’ubicaran a l’antic convent de les Esclaves del Santíssim Sagrament i la Immaculada, propietat del Bisbat de Girona, que van marxar de la ciutat el 2023 després de 71 anys per falta de vocacions i, des d’aleshores, està en desús. El gerent del Patronat Santa Creu de la Selva, Genís Sastregener, assegura que tot i que l’edifici està en «bon estat», s’haurà de sotmetre a una «gran rehabilitació». No obstant, han apostat perquè la intervenció sigui «el més respectuosa possible amb la singularitat històrica i arquitectònica de l’edifici», conservant els sostres alts, els forjats de fusta originals o les obertures de la façana. En aquest sentit, assenyala que «la nostra intenció no és buidar l’edifici i fer-lo nou, sinó encaixar els habitatges dins l’edifici sense que en perdi l’essència».
De moment, però, estan fent els tràmits per iniciar les obres. Fa dos anys que van sol·licitar a l’Ajuntament de Girona una modificació puntual del planejament per fer possible l’ús d’habitatge protegit a la finca, que s’està tramitant, i estan acabant de redactar el projecte i el pla especial urbanístic. Fins que no s’hagi aprovat la modificació del planejament, però, no podran sol·licitar la llicència d’obres.
En paral·lel, s’han dut a terme treballs de neteja de l’edifici, com la retirada de més de 1.000 metres de fals sostre o els envans, així com també estudis històrics i arqueològics. Tot i que el Patronat Santa Creu de la Selva prefereix no donar terminis de finalització de les obres, sí que confien que els habitatges estiguin enllestits abans del 2030. Calculen que el cost de la inversió rondarà els 3 milions d’euros.
Els beneficiaris seran persones inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de la Generalitat. «Són persones o unitats familiars amb un topall d’ingressos, que no disposen d’un habitatge en propietat però que han d’acreditar que reben uns ingressos, ja sigui en forma de nòmina o de pensió», detalla Sastregener. Se’ls oferirà un contracte de lloguer amb una durada mínima inicial de 7 anys i prorrogable a 3 anys més, d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans.
Tot i això, assegura que «la figura dels allotjaments està pensada per propiciar certa rotació i, a mesura que canviïn les seves circumstàncies econòmiques i familiars, puguin passar a un altre pis o recurs residencial».
Una iniciativa del Bisbat
La iniciativa va sorgir del Bisbat de Girona. El vicari episcopal d’Economia i Patrimoni, Joaquim Giol, explica que «el Bisbat ja fa anys que transforma el seu patrimoni en desús en habitatges protegits i, quan l’edifici va quedar lliure, vam pensar que aquesta era una bona oportunitat per recuperar el teixit social al Barri Vell». En aquest sentit, assenyala que «teníem dues opcions: vendre-ho i que s’hi fessin pisos cars o fer-hi nosaltres pisos protegits, podent donar resposta a la greu situació d’emergència que estem vivint a nivell d’habitatge». El Bisbat de Girona compta amb una cinquantena d’habitatges protegits en el conjunt de la diòcesi, ubicats en rectories o edificis. Amb tot, Sastregener vol posar en valor que «en un context d’explotació turística del Barri Vell, és vital que hi hagi projectes com aquest per construir habitatges de protecció oficial en una zona tan cotitzada».
Actualment, el Patronat Santa Creu de la Selva gestiona 650 habitatges de lloguer de protecció oficial a la província de Girona, el gruix a la ciutat de Girona (500), però també a Figueres, Llagostera, Vilafant, Castelló d’Empúries, Agullana, Olot, Mieres i pròximament a Montagut, Banyoles i la Vall de Bianya, on tenen projectes en execució d’obres.
L’Església cedirà immobles a la Generalitat per fer habitatges socials
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, firmaran previsiblement el 27 de gener un conveni mitjançant el qual l’Església catalana cedirà part del seu patrimoni immobiliari perquè el Govern el destini a habitatge social. Serà la primera vegada que els bisbes entreguin en bloc una part els seus béns, propietat de diòcesis de tot Catalunya, a la Generalitat perquè destini els edificis i solars a pisos de protecció oficial, amb l’objectiu d’ajudar les persones més vulnerables.
L’acord «neix de la preocupació de l’Església per la situació de l’habitatge a Espanya i de la bona sintonia entre el president Illa i l’arquebisbe de Tarragona», expliquen fonts de l’Església, que precisen que el conveni s’ha forjat també amb la participació del Departament de Justícia, que s’encarrega de les relacions del Govern amb l’Església, dirigit per Ramon Espadaler. Així mateix, ha comptat amb l’impuls del regidor dels Comuns a l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Collado.
La intenció de l’Església és revelar els detalls de l’acord sobre quants immobles cediran –algunes fonts n’esmenten uns 50, només a la província de Tarragona, i en principi per almenys 50 anys–. Tot i això, l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha explicat aquesta setmana a Catalunya Ràdio l’existència de converses avançades «per arribar a un acord» i ha deixat caure que la situació és complexa perquè «no és el mateix un solar amb possibilitat de fer habitatge social que una casa de 200 anys que s’ha de rehabilitar».
De fet, serà la Generalitat l’encarregada de reformar, rehabilitar o construir de zero els habitatges socials en immobles de l’Església que estan en desús.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Policia Municipal d'Olot, pionera a Catalunya en participar en un intercanvi formatiu amb la Nacional Francesa
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- POLÈMICA: Un bar comença a cobrar 10 euros per veure els partits en el seu local
- «Pensava tenir un sobresou del futbol; i ara estic a un pas de viure'n al 100%»
- «Jo no volia ser monja, vaig pensar que no aguantaria ni un dia»
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»
- Veïns de Salt ja havien entrat una instància a l'Ajuntament queixant-se dels sorolls de l'autopista
- Acomiaden un treballador per negar-se a fer la pausa de l'entrepà: la justícia avala l’empresa