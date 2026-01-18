Detecten un "increment sostingut d'avaries recurrents" a les portes automàtiques del Mercat del Lleó de Girona
El maig de 2025 es va licitar el servei de manteniment preventiu i correctiu d'aquests elements i un cop fetes les supervisions tècniques s'ha hagut de desistir i tornar a fer el concurs públic amb un preu de sortida de 51.682,17 euros
L'Ajuntament de Girona ha detectat un "increment sostingut d'avaries recurrents i disfuncions" que afecten les portes, portals, persianes i barreres automàtiques o manuals dels mercats municipals, tant el Mercat del Lleó com Mercagirona. Tot això, després que abans de l'estiu el consistori licités el servei de manteniment preventiu i correctiu d'aquests elements, així com el subministrament per a dur a terme el servei, i hagués de desistir el concurs públic després de detectar aquest augment de les avaries.
Després de fer algunes actuacions de supervisió tècnica es va detectar que moltes avaries no podien ser reparades amb una "simple substitució parcial", sinó que es requeria accions "més complexes", algunes de les quals, amb la "necessitat de substituir el sistema mecànic o electrònic sencer". "Aquesta situació tècnica no va ser prevista adequadament en el moment de la redacció de l'expedient i dels plecs tècnics" i, per això, s'ha hagut de desistir al concurs públic i fer una segona licitació.
Cal destacar que una veïna va denunciar l'Ajuntament després de ser envestida per una porta mecànica del Mercat del Lleó. Concretament, la que té accés directe a la Gran Via de Jaume I. L'informe que va rebre la veïna detallava que no es tenia "constància que es registrés un mal funcionament tècnic de la porta" en el moment que es va produir l'incident el desembre de 2024.
S'encareix el preu
L'empresa Puertas Automaticas Portis SL va ser l'única que es va presentar en el primer concurs públic amb una oferta 28.181,36 euros, la mateixa que el preu de sortida. El contracte es dividia en dos lots, un pel Mercat del Lleó, amb un cost de 20.897,58 euros, i un altre per Mercagirona, de 7.283,78 euros.
En vist que hi ha més avaries, el preu de sortida del contracte en aquesta segona licitació ha crescut un 83% i s'ha enfilat fins als 51.682,17 euros. En aquest cas, el lot del Mercat del Lleó costa 34.479,82 euros, i el de Mercagirona 17.202,35.
"Riscos per a la seguretat dels usuaris"
El plec de prescripcions tècniques del contracte detalla que la licitació ve motivada pel fet que és "imprescindible mantenir en condicions òptimes els sistemes d’accés, com portes, portals, persianes i barreres, tant automàtiques com manuals". Tot plegat, perquè un "funcionament deficient" pot provocar "riscos per a la seguretat dels usuaris".
A més, si aquests aparells no funcionen bé podria provocar "interrupcions en l'activitat dels mercats afectant la logística, l’accés de proveïdors i la mobilitat de comerciants i clients"". Per altra banda, també es podria produir un "augment de costos derivats de reparacions urgents, que podrien evitar-se amb una gestió preventiva i planificada".
En aquest sentit, la companyia adjudicatària haurà de fer tasques de manteniment preventiu i normatiu, com ara actuacions periòdiques destinades a evitar avaries. També manteniment correctiu, com per exemple reparar avaries i incidències en els equips, gestió i subministrament de recanvis, i complir amb la normativa vigent.
