Girona licita el servei de consergeria de vuit instal·lacions esportives per mig milió l’any
El contracte serà de dos anys, prorrogable fins a quatre, i inclou tasques d’atenció, control d’accessos i suport als equipaments
L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació el servei de consergeria de diverses instal·lacions esportives municipals amb un pressupost base d’1.056.966,29 euros amb IVA inclòs per a un període inicial de dos anys. El contracte es podrà prorrogar per dos anys més, fins a un màxim de quatre, que suposaria un cost d'1.921.756,89 en total.
El nou concurs és més elevat que l’anterior, vigent des del 2021, que tenia un pressupost de 834.282 euros amb IVA per al mateix període de dos anys. La documentació del procediment no estableix una relació directa entre aquest increment i cap factor concret, més enllà de descriure les necessitats del servei i les condicions en què s’ha de prestar.
En concret, el servei es prestarà al Complex Esportiu de Palau, la piscina de Santa Eugènia–Can Gibert del Pla, la Zona Esportiva de la Devesa, els pavellons de Santa Eugènia, Santa Eugènia–Montfalgars, Pont Major i Vila-roja, així com al camp de futbol de Vila-roja. Pel que fa a les funcions, els documents de l’expedient especifiquen que el servei inclourà, entre d’altres, l’obertura i el tancament de les instal·lacions, el control d’accessos, l’atenció i informació als usuaris, el suport a les activitats esportives, la preparació d’espais i materials, la gestió d’incidències i la realització de petites tasques de manteniment. El servei s’haurà de prestar de dilluns a diumenge, d’acord amb els horaris de cada equipament, i adaptar-se a canvis o necessitats sobrevingudes.
Usos intensius
L’informe de necessitat de contractació descriu el volum i la intensitat de l’activitat esportiva municipal. El document assenyala que les instal·lacions esportives tenen usos intensius, amb ocupacions per sobre del 90% de la seva capacitat, i que la seva gestió requereix “una alta flexibilitat” per fer front a canvis freqüents en els calendaris d’entitats i federacions esportives, sovint comunicats amb poc marge de temps.
Segons el mateix document, el Servei Municipal d’Esports gestiona més d'11.000 abonats i 118 entitats esportives usuàries, i organitza anualment més de 157 activitats fisicoesportives i aquàtiques amb més de 2.500 participants. Els informes municipals també expliquen per què el contracte no inclou totes les instal·lacions esportives de la ciutat. L’informe d’insuficiència de mitjans conclou que els mitjans personals i organitzatius propis de l’Ajuntament no permeten assumir la totalitat del servei de consergeria, especialment pel que fa a la cobertura de totes les franges horàries i a la gestió de la intensitat d’ús dels equipaments. Per aquest motiu, el consistori aposta per un model mixt, amb personal municipal en alguns espais i un servei externalitzat en aquells equipaments que requereixen una cobertura més intensiva.
