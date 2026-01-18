Girona vol desencallar la marquesina del parc Central amb una reunió amb tres barris
La trobada amb representants de Sant Narcís, Devesa-Güell i l’Eixample vol reactivar un projecte aturat per un conflicte judicial amb l’empresa adjudicatària
L’Ajuntament de Girona ha convocat per al 22 de gener una trobada amb representants veïnals dels barris de Sant Narcís, Devesa-Güell i l’Eixample per intentar desencallar el projecte de la marquesina del Parc Central, una actuació que fa anys que està aturada. La reunió es farà a la tarda a l’Estació Espai Jove i vol obrir una nova etapa de diàleg al voltant d’un projecte que ha quedat encallat després d’un conflicte judicial amb l’empresa adjudicatària.
La trobada comptarà amb la participació de representants dels tres barris directament afectats per la intervenció. També hi assistiran els regidors dels barris implicats i membres del govern municipal vinculats a l’àmbit de l’espai públic i l’acció climàtica. Segons ha pogut saber Diari de Girona, l’objectiu és presentar una proposta relacionada amb el futur del projecte i compartir-la amb el veïnat abans de prendre decisions.
El projecte de la marquesina del Parc Central arrossega un llarg recorregut administrati que inclou una primera adjudicació on l'adjudicatària va acabar fent fallida i deixant el projecte. Posteriorment , l’Ajuntament va tornar a convocar el concurs i va adjudicar l’obra a una empresa, però el desenvolupament del projecte va quedar aturat. El consistori va enviar diversos requeriments perquè s’executés l’actuació, però, segons va explicar aleshores, les respostes no van ser concloents. L’empresa adjudicatària va al·legar dificultats per rebre el material necessari a causa de la pandèmia de la Covid-19, fet que va endarrerir l’execució del projecte.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament va acordar donar per finalitzat el contracte. Aquesta decisió, però, va ser recorreguda per l’empresa i posteriorment anul·lada pel jutjat del contenciós administratiu número 3 de Girona. El magistrat va considerar que la demora en l’execució de l’obra no era imputable a l’empresa adjudicatària i va deixar sense efecte l’acord municipal que havia servit per resoldre el contracte.
Incertesa
La sentència també va obligar l’Ajuntament de Girona a assumir les costes del procés judicial, amb un límit màxim de 3.000 euros. Aquesta resolució va tornar a situar el projecte en un escenari d’incertesa i va obligar el consistori a replantejar com abordar el futur de la marquesina, així com les vies per reprendre el projecte dins del marc legal vigent.
La reunió del 22 de gener s’emmarca, així, en la voluntat del govern municipal de reactivar el projecte, informar els barris afectats de l’estat actual del procés i explorar possibles alternatives per desencallar una actuació que ha generat debat veïnal. La trobada també vol servir per recollir aportacions dels barris abans d’avançar en la redefinició del projecte de la marquesina del Parc Central, pendent encara d’una sortida definitiva.
Tanmateix, la trobada també servirà per abordar altres actuacions previstes al Parc Central. Entre aquestes, hi ha el projecte d’un espai per a gossos que inicialment s’havia plantejat com un pipican i que, finalment, es preveu que es converteixi en un correcan.
