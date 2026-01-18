Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
Va impulsar a Girona iniciatives tan emblemàtiques com el restaurant Edelweiss, la botiga de delicatessen El Petit Paradís i el concurs Girovi
L’infatigable Agustí Ensesa ja descansa. El millor ambaixador que el món del vi ha tingut a les comarques gironines, impulsor d’iniciatives tan emblemàtiques com el restaurant Edelweiss, la botiga de delicatessen El Petit Paradís i el Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi, ha mort aquest diumenge a la tarda als 86 anys a causa d’una malaltia. Col·laborador durant dècades del Diari de Girona, amb una columna setmanal dedicada (com no!) al món del vi, aquest dimarts s’excusava per no poder enviar la seva col·laboració (no fallava mai), confiant que d’aquí a uns dies ja seria a casa, més tranquil i recuperant-se. Aquesta columna no arribarà, però en queda el llegat en forma dels centenars de publicacions en les quals Ensesa intentava acostar les bondats dels vins als lectors amb el seu llenguatge planer i proper.
(Informació en procés d'elaboració)
