La pluja marca la Festa de Sant Antoni Abat

Els veïns del barri de Palau-Sacosta de Girona han celebrat la tradició beneint els animals

Les imatges de la celebració de Sant Antoni Abat a Girona

Les imatges de la celebració de Sant Antoni Abat a Girona / David Aparicio

Redacció

Redacció

Girona

Diversos municipis catalans han celebrat aquest cap de setmana la Festa de Sant Antoni Abat, en honor al patró dels animals i de la vida rural. En molts indrets, la festivitat inclou la benedicció dels animals i desfilades populars com a part dels actes festius. És el cas de Girona, on aquest diumenge la festa s'ha celebrat al barri de Palau-Sacosta, al carrer de l'Església de Sant Miquel. La pluja no ha impedit que l’acte es dugués a terme, tot i que s'ha notat una menor assistència de participants.

