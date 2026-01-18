La pluja marca la Festa de Sant Antoni Abat
Els veïns del barri de Palau-Sacosta de Girona han celebrat la tradició beneint els animals
Diversos municipis catalans han celebrat aquest cap de setmana la Festa de Sant Antoni Abat, en honor al patró dels animals i de la vida rural. En molts indrets, la festivitat inclou la benedicció dels animals i desfilades populars com a part dels actes festius. És el cas de Girona, on aquest diumenge la festa s'ha celebrat al barri de Palau-Sacosta, al carrer de l'Església de Sant Miquel. La pluja no ha impedit que l’acte es dugués a terme, tot i que s'ha notat una menor assistència de participants.
