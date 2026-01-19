El benestar emocional pren la paraula al Palau Firal de Girona
El congrés reuneix públic de totes les edats en una jornada marcada pel debat sobre cuidar i cuidar-se en un context social condicionat per la salut mental, la bellesa i les xarxes socials
Parlar de benestar emocional ja no és un debat accessori. A Catalunya, gairebé un de cada tres joves estudiants ha tingut pensaments suïcides, un 25,9% s’ha autolesionat i un 10,6% ha intentat suïcidar-se, segons un estudi de l’Observatori Social de la Fundació la Caixa. A les comarques gironines, les dades del departament de Salut mostren que el malestar apareix ja en edats primerenques: un 14% dels infants d’entre 6 i 14 anys presenta una mala qualitat de vida relacionada amb la salut. Els indicadors també constaten un empitjorament després de la pandèmia, amb un augment significatiu dels ingressos hospitalaris per problemes de salut mental en població d’entre 10 i 19 anys.
“Aquest any ha estat emocionalment molt complicat per a mi. En moments durs, és quan es fa més evident la importància que té cuidar i que et cuidin"
Aquest context explica per què el benestar emocional ha deixat de ser una conversa discreta per convertir-se en una qüestió compartida. I és en aquest marc que aquest dilluns se celebra el II Congrés de Benestar Emocional de Girona, que posa la cura i el cuidar-se al centre del debat i reuneix perfils molt diversos, des de professionals fins a famílies i joves.
El Palau Firal acull la jornada amb un públic és heterogeni i intergeneracional, amb una presència visible de joves, alguns arribats amb els seus instituts. Lluny d’un acte estrictament professional, el congrés es presenta com un espai obert on conviuen mirades i experiències diferents al voltant d’una mateixa necessitat: parlar obertament del malestar emocional i de com afrontar-lo.
"Un orgull per a la ciutat"
La inauguració institucional ha aanat càrrec de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i de la vicealcaldessa, Gemma Geis. “Aquest any ha estat emocionalment molt complicat per a mi. En moments durs, és quan es fa més evident la importància que té cuidar i que et cuidin. Per això, és un orgull per a la ciutat i per al país que des de Girona s’hagi impulsat un Congrés de Benestar Emocional com que el que tinc el goig d’inaugurar avui”, ha assenyalat l’alcalde. Per la seva banda, Geis ha assenyalat que “el Congrés de Benestar Emocional no és un esdeveniment puntual, és una política pública amb vocació transformadora. Girona va ser pionera quan parlar de salut emocional encara era un tabú i avui consolidem un model que posar les persones al centre i que ja és reconegut com a bona pràctica per altres administracions”. El congrés, organitzat per l’Ajuntament de Girona i Fira de Girona, s’allarga durant dos dies i combina conferències, taules rodones, diàlegs oberts i activitats paral·leles. El programa aborda el benestar emocional des d’una perspectiva transversal, amb la salut mental, la pressió estètica, les cures i l’impacte de les xarxes socials com a eixos principals.
La conferència inaugural la ha pronunciat la psicòloga i coach emocional Joana Frigolé, que ha centrat la seva intervenció en el concepte de coratge emocional per cuidar-se. El discurs posa l’accent en la necessitat de reconèixer límits, abandonar la lògica de resistir-ho tot i construir una autocura sostenible en el temps. Aquesta mirada travessa bona part del primer dia del congrés i apareix, de manera recurrent, tant en les ponències com en els debats posteriors.
El matí ha inclós també la presentació de l’exposició "Camí de la salut mental", de la il·lustradora Marta Marín. Les obres ofereixen una aproximació visual al malestar emocional i funcionen com un complement al discurs oral, aportant un llenguatge més simbòlic i íntim al conjunt de la jornada.
El pes invisible de ser dona
A continuació, el diàleg "Sostenir-ho tot: el pes invisible de ser dona", ha posat sobre la taula les dificultats específiques que afronten moltes dones en relació amb les cures, tant en l’àmbit professional com personal. El debat dona pas a una taula rodona centrada en la fortalesa adquirida a través de l’experiència, amb la participació de veus del món sanitari, social i educatiu, que comparteixen reflexions sobre resiliència, acompanyament i suport comunitari.
A la tarda, el focus es desplaça cap a la relació entre salut, bellesa i xarxes socials. La conversa desperta un interès especial entre el públic jove i aborda qüestions com la pressió estètica, la imatge corporal i l’impacte de les plataformes digitals en l’autoestima. Posteriorment, un espai de diàleg permet aprofundir en qüestions vinculades als trastorns de la conducta alimentària i a la necessitat d’enfocaments integrals.
Una de les novetats que s’han anunciat durant la jornada és la creació de l’Espai Cura Miren Garcia Franch, que s’incorporarà de manera estable al congrés a partir de l’any vinent. L’espai vol reconèixer i dignificar experiències de vida vinculades a la cura i la vulnerabilitat, en memòria de la gironina Miren Garcia Franch, morta recentment després d’una llarga lluita contra el càncer.
Una preocupació compartida
El congrés continua aquest dimarts amb noves conferències i taules rodones centrades en el paper de les persones cuidadores, així com amb projeccions, espais de ràdio en directe i activitats paral·leles. A mesura que avança aquest primer dia, el Palau Firal projecta una imatge clara: parlar de benestar emocional i de cures ja no és una conversa marginal, sinó una preocupació compartida.
Subscriu-te per seguir llegint
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- Els Mossos de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació
- Juanjo Requena: «El president del Girona em va venir a fitxar al menjador de casa»
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Nou conflicte laboral a Torraspapel: la plantilla d’una subcontractada porta la seva empresa als tribunals
- Joventut Badalona-Bàsquet Girona (71-74): Una gran alegria enmig del caos