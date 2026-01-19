Girona habilita llits addicionals per les persones sensellar i suspèn activitats esportives per la pluja
La Policia Municipal controla els cabals dels rius Ter i Onyar, que han augmentat exponencialment en les últimes hores
L'Ajuntament de Girona ha habilitat 25 llits addicionals per les persones sensellar que s'instal·laran aquest dilluns i demà a causa dels episodis de pluja. En concret, se'n col·locaran cinc a l'antiga UNED pel Pla de Fred, el que farà que hi hagi 53 llits en aquest edifici habilitat cada hivern per l'Ajuntament. Mentrestant, se'n posaran una vintena i a La Sopa, que comptarà amb 87 llits. El consistori ja va habilitar llits extra a principis de mes en aquests dos espais per la previsió de fred extrema.
En paral·lel, també s'han suspès les activitats al Pavelló i al Camp Municipal de Futbol del barri de Pont Major. Aquestes instal·lacions esportives se situen molt a prop a la llera del riu Ter, que ha guanyat cabal amb les pluges de les últimes hores. Des de dissabte matí, el cabal del Ter ha crescut significativament d'uns quaranta metres per segons a gairebé vuitanta a primera hora d'aquest dissabte segons les dades que es poden consultar en temps real a l'estació d’aforament Francesc Ferrer i Gironès.
També ha crescut exponencialment el cabal del riu Onyar al seu pas per Girona. La xifra es calcula al pas de l'aigua per la passera de la Font del Rei (que l'Ajuntament ha rebatejat amb el nom de l'actriu Cristina Cervià), i aquest matí marcava uns vuit metres per segon de cabal, mentre que a primera hora d'aquest dilluns a la tarda ja en marcava 37. En aquest sentit, l'Ajuntament demana que la població no s'acosti als rius, al mateix temps que la Policia Municipal controlarà el cabal dels rius.
