Girona manté converses per poder comprar el convent de les Caputxines
L’edifici, ubicat a la pujada de Sant Martí i al costat dels Banys Àrabs, està buit des de 2017, quan van marxar les últimes monges
Diferents col·lectius han demanat rehabilitar l’immoble i donar-li un ús
L’Ajuntament de Girona manté la porta oberta a comprar el convent de les Caputxines, ubicat a la pujada del Rei Martí, darrere els Banys Àrabs (en la mateixa illa d’edificis). Ho va confirmar l’alcalde, Lluc Salellas, en una trobada recent amb els veïns del Barri Vell que es va fer al Saló de Descans del Teatre Municipal. L’alcalde va confessar que l’havia visitat i va admetre que, si s’arribava a adquirir, totes les obres que s’havien de fer eren complexes. Fonts municipals, però, confirmen que «s’ha parlat amb la propietat i es mantenen totes les opcions obertes, fins i tot, la de la compra».
En aquesta trobada hi va haver diferents arquitectes que van preguntar per aquest edifici. De fet, des que està en desús, arquitectes i veïns han manifestat la necessitat de poder-lo rehabilitar i donar-li un ús. Creuen que no s’ha de deixar perdre perquè és una peça important per a la ciutat, i encara més pel Barri Vell.
El president de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Marc Riera, admet que no sap com estan les negociacions i si algú està a prop de comprar l’edifici. Ara bé, detalla que «tot el que sigui donar-li un ús a aquest espai serà bo, sobretot, per la seva ubicació». L’edifici té una superfície de gairebé 3.000 metres quadrats i connecta directament amb els Banys Àrabs.
Per això, una de les propostes que s’ha posat damunt la taula és incorporar el convent en el circuit actual dels Banys Àrabs. També que l’edifici tingui un ús públic, sobretot, en espais sense sostre com el claustre. La raó és que l’edifici té una ubicació de fàcil accés per a la ciutadania i està ubicat a un lloc significatiu, a pocs metres de la Catedral o els Banys Àrabs.
Tancat des de 2017
Les monges van comprar l’edifici el 1618 i el van condicionar com a convent, que es va tancar el 2017, quan les últimes dues monges que quedaven van ser traslladades a Barcelona. Des de llavors, l’edifici va quedar en desús, i malgrat que han sorgit rumors de possibles compradors, mai s’ha arribat a materialitzar cap adquisició. En l’època de Joaquim Nadal com a alcalde es va temptejar amb la possibilitat de comprar l’immoble i que fos per la ciutat, però la resposta va ser negativa per part de la comunitat religiosa.
El 2019, quan l’edifici estava ja buit, l’Ajuntament de Girona, amb Marta Madrenas com a alcaldessa, i la Diputació de Girona van reconèixer que es mantenien converses per comprar conjuntament l’edifici. L’operació, però, no es va concretar. Més endavant, el 2022 es va apuntar que un grup inversor volia comprar l’immoble, un fet que no constava al consistori gironí.
Fa gairebé cent anys, el convent estava unit als actuals Banys Àrabs. El 1929, però, la Diputació va firmar un acord amb les Caputxines i es va separar la unitat registral del convent en dues parts. Una, la del convent ara buit i l’altre, els Banys Àrabs, que antigament era per a usos domèstics de les monges. Fa una mica més d’un any, els Banys van ser adquirits per la Diputació per 690.000 euros.
