L'equip de govern de Salt no troba suport per aprovar el pressupost pel 2026
El punt s'ha retirat de l'ordre del dia del ple i fonts municipals apunten que s'han de "tancar uns serrells" perquè el PSC no voti en contra de la proposta
L'Ajuntament de Salt tenia previst aprovar definitivament el pressupost per l'exercici de 2026 en el ple municipal d'aquest dilluns a la tarda, però el punt s'ha retirat de l'ordre del dia. Sense donar més explicacions, l'alcaldessa, Cristina Alarcón, ha anunciat que es retirava i es tractaria "en el proper ple del mes de febrer".
El pressupost, que si s'acaba aprovant s'enfilaria fins als 43,5 milions d'euros, va ser aprovat de forma inicial en un ple extraordinari el desembre. Va poder tirar endavant pel vot a favor de l'equip de govern (ERC i Junts) i l'abstenció del PSC, mentre que Vox i IPS-Cup van votar en contra. L'abstenció socialista va ser clau, ja que sent un govern amb minoria, es necessitava que almenys un dels tres partits de l'oposició no votés en contra.
Ara, però, el govern municipal i el PSC no han arribat al consens necessari per a l'aprovació definitiva, fet pel qual s'ha retirat el punt de l'ordre del dia. Fonts municipals expliquen que "el PSC ha demanat disposar d’uns dies més per tancar uns serrells que per ells són importants abans de l’aprovació definitiva".
