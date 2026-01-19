Mor Miquel Casellas, referent històric i cultural de Salt
Exdelegat provincial de La Caixa i defensor del ciutadà de Salt entre 2013 i 2016, va impulsar el teatre local i la independència de la vila
Miquel Casellas i Casals ha mort a Salt. Economista, activista cultural i defensor del poble, Casellas va marcar la història recent de la vila.
Miquel Casellas i Casals (Salt, 1941) va ser una figura clau en la vida social i cultural de Salt durant dècades. Fill d’hortolans, la seva trajectòria va combinar el món financer amb un compromís profund amb la comunitat. Va ser exdelegat provincial de La Caixa i, fins a la jubilació, cap de control de risc de la principal caixa catalana, on va defensar els interessos de les famílies i els petits empresaris.
La seva vinculació amb Salt no es limitava a la banca. Casellas va participar activament en la Comissió per la Independència del municipi, creada després de l’annexió forçosa a Girona el 1974. Recordava com, al renovar el seu DNI, el funcionari li va dir que “Salt no existeix”, i ell va insistir que, malgrat l’administració, sempre seria natural de Salt. La seva persistència va contribuir a recuperar la independència oficial del poble.
Apassionat del teatre, Casellas va revitalitzar la vida cultural local. Va començar amb els Pastorets de Folch i Torres a Can Panxut i més tard va consolidar espais com el teatre de Salt i El Canal. També va cofundar la revista La Farga i va donar suport a la residència de gent gran Les Vetes, projecte que va néixer sense recursos i que avui acull 47 persones grans.
Premi Tres de Març de 2013
Casellas va rebre el Premi 3 de març l’any 2013 i va exercir com a defensor del ciutadà entre 2013 i 2016. Durant aquest període, es va centrar a resoldre conflictes veïnals i promoure la cohesió social, defensant especialment els veïns més vulnerables. “Surten més problemes dels que et penses. És un treball bonic. És fer Salt. Fer poble”, destacava
En l’àmbit econòmic, va valorar l’evolució de La Caixa i el seu paper en el suport a la població catalana: “La Caixa era una entitat beneficosocial. S’havia de perseguir el lucre, però sobretot ajudar la gent. Ara ha canviat tot molt”. Casellas mantenia l’esperança en el país i en la capacitat de la gent per superar dificultats econòmiques i socials.
Els qui el coneixien el descrivien com un home humil, treballador i compromès amb la seva terra. La seva nissaga, els Casellas i els Casals, ha tingut un paper rellevant a Salt durant generacions, amb presència en activitats socials, culturals i polítiques. La seva vida reflecteix l’orgull saltenc i la implicació constant en la millora de la comunitat.
Amb la seva mort, Salt perd una de les veus més destacades del seu teixit social, un home que va combinar la seva carrera professional amb un profund compromís amb la cultura i la ciutadania.
L'Ajuntament de Salt, que celebrava ple municipal, ha dedicat un minut de silenci en memòria de Miquel Casellas i Casals. La vetlla tindrà lloc aquest dimecres, 21 de gener, al Tanatori de Girona, Sala 2, de 10:00 a 13:00, i la cerimònia es celebrarà a les 16:00 a la Parròquia Sant Cugat de Salt.
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- Els Mossos de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Juanjo Requena: «El president del Girona em va venir a fitxar al menjador de casa»
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners