Salt multa a 186 conductors de patinets durant el 2025
Una de cada quatre sancions imposades ha estat per circular per sobre la vorera, mentre que en un gairebé el 20% dels casos per anar contra direcció i un 17,2% per anar dos en un patinet
La Policia Local de Salt va multar durant l’any passat un total de 186 conductors de patinets per infringir l’ordenança de circulació. L’esforç policial dels darrers anys ha comportat que, malgrat que s’hagin realitzat més controls específics, hagi baixat el nombre de denúncies respecte al 2024, quan se’n van imposar unes 200.
Les sancions més habituals a patinets durant l’any 2025 van ser per circular per la vorera o zones de vianants, que van suposar una de cada quatre multes. Circular per la vorera va ser el motiu de la sanció en mig centenar de casos, mentre que circular en contra direcció va ser la causa de la multa en un 37%, fet que representa pràcticament un 20% dels casos.
La circulació de dues persones en un mateix patinet ha estat la tercera infracció més habitual durant l’any passat al municipi de Salt, i la Policia Local va sancionar 32 conductors per aquesta causa, que va representar un 17,2% de les sancions. La manipulació del mòbil o circular amb cascs a les orelles ha estat la infracció en gairebé un 14% dels casos, seguit de saltar-se un semàfor, amb un 8,6%.
Més controls específics
La proliferació d’aquests tipus de vehicles de mobilitat personal (VMP) en els darrers anys ha comportat una casuística a l’alça a pobles i ciutats. Per aquest motiu, la Policia Local de Salt ha realitzat durant l’any 2025 un nombre més elevat de controls específics d’aquests vehicles, passant dels 50 de l’any 2024 a la seixantena que s’han realitzat durant l’any passat.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Margarida Gallardo, indica que “les campanyes dels darrers anys i un millor coneixement de la normativa han fet que molts conductors circulin correctament”, tot i que la Policia Local ha intensificat els controls durant el 2025 per garantir la seguretat dels vianants.
En aquest sentit, la responsable municipal considera que “el nou carril bici i patinets de Països Catalans ha d’ajudar que aquests vehicles circulin per on toca” i destaca també l’ús intensiu del carril bici de Pep Ventura, que s’ha de reforçar amb els nous carrils previstos per aquest any.
La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu incrementar els requisits per a la utilització dels VMP, incloent-hi assegurança obligatòria i registre. Tot i que inicialment aquests canvis havien d’entrar en vigor aquest gener, el retard en el Reial Decret que ha d’explicitar el procediment de registre ha endarrerit la nova normativa.
