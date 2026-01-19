Satisfacció entre els pocs usuaris del nou abonament únic estatal a l'estació de trens de Girona
La majoria de passatgers estaven al cas que ja es pot fer servir i molts ho veuen com un atractiu a l'hora de viatjar
Satisfacció entre els pocs usuaris del nou abonament únic estatal a l'estació de trens de Girona. Tot i que han estat escassos els passatgers que han fet ús d'aquest títol, que permet viatjar per 60 euros al mes de manera il·limitada en els serveis de Rodalies, Mitjana Distància i autobusos interregionals, la majoria s'hi han mostrat favorables. De fet, molts destaquen que és una bona eina per poder viatjar per tot l'Estat. Altres, com en David Rodríguez, reconeixen que és una bona iniciativa, però preferiria que hi hagués un abonament especial pels passatgers que fan una ruta determinada cada dia per anar a treballar. "Jo cada dia vinc des de Barcelona a Girona per treballar i vull que aquest abonament em surti a bon preu", reclama.
Han estat pocs els usuaris gironins que s'han acostat aquest dilluns a comprar l'abonament únic estatal de 60 euros al mes. Un dels que sí que ho ha fet ha estat en Sergi Rodríguez. Ell agafa el tren cada dia per anar a treballar. Veu la proposta com una bona iniciativa i explica que estava informat que era el primer dia "perquè si no vas perdut amb la Renfe".
Rodríguez reconeix que l'abonament és "una facilitat" per a les persones que agafen el tren cada dia i "se li treu benefici", però demana que s'acabi de "conjuntar millor". De totes maneres, assenyala que el problema segueixen sent els retards dels combois.
En David Martínez té una situació similar a la d'en Sergi. Ell ha de desplaçar-se de Barcelona a Girona cada dia per anar a treballar i aquest abonament li surt a compte. Ara bé, considera que caldria bonificar especialment les persones que han de desplaçar-se amb tren per anar a la feina amb un abonament específic.
"Si tu tens una ruta de treball, seria molt bo tenir un abonament que et sortís a compte. Cada dia hem de fer el trajecte per la nostra feina. Si després vull anar per a tota Espanya a fer voltes, això és un altre tema", recalca.
Incentiva viatjar
I és que en el que coincideixen gairebé tots els usuaris és en reconèixer que l'abonament pot ser una bona forma de viatjar per l'Estat. L'Adam Ventala ve cada dia de Figueres a Girona i diu que li surt més bé un abonament mensual de 22 euros. Tot i això, assenyala que 30 euros per poder viatjar per tota Espanya és una bona proposta.
Coincideix amb ell en Markel Sánchez, també més jove de 26 anys i, per tant, beneficiari d'aquesta quota de 30 euros al mes. Diu que no el necessita per feina ni per estudiar, però valora comprar-lo per fer un viatge. "Està molt bé, pots anar fins a València i d'allà a Màlaga, per exemple", diu.
Però de casuístiques n'hi ha de tota mena. És el cas d'en Ramon Galindo. Ell és usuari habitual de Renfe, però assenyala que li sortia més bé comprar un abonament trimestral perquè anava un parell de vegades al mes a Barcelona. Tot i això, Galindo creu que és bo que es posin facilitats als usuaris.
