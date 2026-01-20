Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Directe llevantadaCrescuda OnyarPare PelegríEntrevista JotaCerca home riuada
instagramlinkedin

Girona registra 204 mm de pluja en menys de 48 hores, un rècord de gener

És l’episodi més intens a la ciutat en un mes de gener des del 1977

Vídeo | Així baixa el riu Galligants al seu pas per Girona a causa de la llevantada

Vídeo | Així baixa el riu Galligants al seu pas per Girona a causa de la llevantada / DdG

Jesús Badenes

Jesús Badenes

Girona

La ciutat de Girona ha acumulat 204 mil·límetres de pluja entre ahir i avui a l’estació de Girona-Fedac Sant Narcís, en un episodi excepcional per a un mes de gener. Segons l’observador meteorològic Gerard Taulé, és el registre més intens en menys de 48 hores des del 6 i 7 de gener de 1977.

Les dades recollides indiquen que només hi ha un precedent superior en un mes de gener a Girona: els 245 mm acumulats fa 48 anys, el dia de Reis. L’episodi actual, però, encara no arriba a les 48 hores completes. Segons ha explicat Gerard Taulé, la pluja continua caient, de manera que el registre final encara podria augmentar si les precipitacions es mantenen durant les pròximes hores.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents