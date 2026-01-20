Girona registra 204 mm de pluja en menys de 48 hores, un rècord de gener
És l’episodi més intens a la ciutat en un mes de gener des del 1977
La ciutat de Girona ha acumulat 204 mil·límetres de pluja entre ahir i avui a l’estació de Girona-Fedac Sant Narcís, en un episodi excepcional per a un mes de gener. Segons l’observador meteorològic Gerard Taulé, és el registre més intens en menys de 48 hores des del 6 i 7 de gener de 1977.
Les dades recollides indiquen que només hi ha un precedent superior en un mes de gener a Girona: els 245 mm acumulats fa 48 anys, el dia de Reis. L’episodi actual, però, encara no arriba a les 48 hores completes. Segons ha explicat Gerard Taulé, la pluja continua caient, de manera que el registre final encara podria augmentar si les precipitacions es mantenen durant les pròximes hores.
