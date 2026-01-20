Les línies L4 i L9 creixen en viatgers des de la implantació del corredor de bus ràpid entre Girona i Salt
Des que es va posar en funcionament s'ha produït un "increment progressiu d'aproximadament un 7% setmanal", sent l'L9 la que creix més i doble els usuaris
El corredor de bus ràpid entre Girona i Salt (BRCat) es va posar en funcionament el 10 de novembre. Des de llavors, la xifra de viatgers ha crescut en dues de les línies de busos que passen per aquest corredor, l'L4 i l'L9, mentre que l'altra línia, l'L3 no ha tingut "alteracions significatives", destaquen fonts de la Generalitat. Si es miren les tres línies en general "es detecta des de la primera setmana un increment progressiu d’aproximadament un 7% setmanal".
Ara bé, la línia que ha crescut més en viatges ha estat, clarament, l'L9, batejada ara com L9-BRCat que, "en termes pràctics" la xifra de viatgers "s'ha arribat a doblar". L'oferta per aquesta línia va incrementar un 50% amb la posada en marxa del corredor. Abans els autobusos passaven cada mitja hora i la xifra se situava, habitualment, entre 1.500 i 2.000 viatgers diàriament les jornades feineres. Ara, però, el servei passa cada quinze minuts, i els usuaris se situen, de forma recurrent cada dia, entre els 2.700 i 3.300.
L'L9-BRCat és la línia troncal del nou corredor de bus entre Girona i Salt. Va ser creada el 2019 i serveix per unit tres campus de la Universitat de Girona: Montilivi, Centre i EUSES. Ara, opera amb vehicles 100% elèctrics i fa l'itinerari entre l'Espai Gironès fins al campus de Montilivi de la UdG. Entre d'altres, passa pel passeig d'Olot, el carrer Emili Grahit o l'avinguda Lluís Pericot.
Més fluïdesa
Amb la posada en funcionament del corredor de bus ràpid s'ha guanyat fluïdesa en el desplaçament amb carril exclusiu per bus, en els dos sentits, al llarg de tota l'avinguda dels Països Catalans, Salt, i el passeig d'Olot fins a la rotonda del Pont del Dimoni, ja a Girona. La línia L4 no ha tingut cap increment d'oferta, però sí que hi ha hagut un "ajust del recorregut".
Detallen que aquest canvi ha tingut un "efecte positiu sobre la demanda", amb increments que "han arribat fins al 8,3% a la tercera setmana després de la implantació". Aquest bus va des de l'Espai Gironès i a la plaça Joan Brossa. També fa aquest recorregut (passant pel carrer Major de Salt), la línia L3, que té una "demanda estable" els dies feiners, mentre que hi ha hagut una "lleu rectificació" els dissabtes, però "sense alteracions significatives".
La Generalitat defineix com a "clau" un element, i és el fet que no s'hagi "detectat cap traspàs de viatgers" de les línies L3 i L4 cap a la línia L9. D'aquesta manera, la millora duta a terme ha captat "nova demanda".
Subscriu-te per seguir llegint
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Els primers efectes de la llevantada ja es deixen notar a Girona amb fort onatge, vent i pluja
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Si veus això en un bar, no demanis mai cafè, podria ser un risc greu per a la salut
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners
- Figueres, Girona i Olot, entre els municipis catalans amb més incendis de contenidors
- Un assessor de Mazón 45 minuts abans de l’Es Alert: «Hi haurà un munt d'afectats»