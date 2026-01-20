"Poques vegades he vist l’Onyar tan amunt a Girona"
Veïns i vianants segueixen amb atenció l’augment del cabal del riu, mentre el temporal altera la rutina als barris de la ciutat
Mirades fixes al riu i una sensació de vigilància constant. Així ha començat aquest dimarts a Girona als punts més propers a l’Onyar, on l’augment del cabal ha mantingut en alerta veïns i vianants davant l’evolució d’un riu que baixa ple per culpa de la llevantada.
“Poques vegades he vist l’Onyar tan amunt a Girona”, ha explicat Daniel Ortiz, des de la zona de la plaça Catalunya, mentre seguia amb atenció el nivell de l’aigua. Comentaris com el seu s’han repetit al llarg amb persones aturant-se uns minuts per observar el riu, fer fotografies o comparar l’escenari amb altres episodis viscuts en el passat, com el temporal Gloria. Aquesta mirada cap enrere és especialment present entre els veïns de més edat. Anna Garcia, d’uns 80 anys, ha assegurat que la imatge d’aquest dimarts li ha despertat records molt clars. “Jo sí que l’he vist així, i fins i tot pitjor”, ha dit des del pont de Pedra. “Quan no hi havia el pantà de Susqueda, recordo un cop que el riu va desbordar. Jo vivia al carrer del Carme i l’aigua feia un pam i mig, amb els carrers completament inundats”, ha relatat, tot remarcant que la situació actual, tot i ser preocupant, encara és lluny d’aquells episodis.
La comparació amb altres dècades també la fa Lluís Costa, professor de la Universitat de Girona. “Tinc molts anys ja i no és la primera crescuda que observo de l’Onyar així”, ha apuntat. Tot i això, ha destacat els canvis que s’han produït a la ciutat: “Per a aquesta mena de situacions mai s’està del tot preparat, però amb un temporal com aquest als anys setanta o vuitanta ja estaria el riu desbordat i molts carrers i comerços estarien afectats. S’ha millorat molt la llera del riu”, ha afirmat.
Mentre la gent observa el riu, la ciutat es manté en mode preventiu. A primera hora del matí s’ha reunit el Comitè d’Emergències de l’Ajuntament de Girona per fer seguiment de la situació. Segons ha informat el consistori, la Policia Municipal i personal municipal han estat avisant comerços i domicilis situats en zones de risc perquè tanquin de manera preventiva, davant la possibilitat que el cabal continuï augmentant si es mantenen les pluges.
"L’Ajuntament ha estat previsor"
Aquest clima de prudència també es percep entre els comerciants de les zones més properes al riu. Vicenç Pijaume, de Casa Pijaume i membre de l’agrupació Girona Centre Eix Comercial, ha assegurat que la situació es viu amb calma. “Estem tranquils. No hi ha cap situació de pànic”, ha explicat. Pijaume ha valorat positivament la resposta municipal i els avisos preventius: “L’Ajuntament ha estat molt prudent. De seguida ens han recomanat tancar els comerços, cosa que veig bé. És una situació semblant al temporal Gloria”. En aquest sentit, ha destacat el caràcter preventiu de l’actuació actual: “L’Ajuntament ha estat previsor. Amb el Gloria, en alguns moments, hi va haver més pa que formatge per part del govern de Marta Madrenas”.
L’Ajuntament ha reiterat les recomanacions de no apropar-se a les lleres dels rius, evitar travessar zones inundables i limitar els desplaçaments innecessaris als punts més sensibles. També s’ha demanat precaució als parcs i espais verds, especialment a la Devesa, pel risc de caiguda d’arbres a causa del vent i la pluja. Paral·lelament, s’ha activat l’obertura del Palau Firal per acollir persones vulnerables o sense sostre que puguin quedar atrapades a la ciutat pel temporal. La situació es manté sota vigilància constant, amb presència policial als carrers i seguiment continuat de l’evolució del riu.
