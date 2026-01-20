Protecció Civil demana restringir la mobilitat a peu i en vehicle a Girona en la zona més propera a l’Onyar
El Daró també ha superat el llindar de perill a la Bisbal d’Empordà i a Serra de Daró
LLEVANTADA EN DIRECTE | L'última hora del temporal a les comarques gironines
Protecció Civil ha demanat restringir la mobilitat a peu i en vehicle a la ciutat de Girona en la zona més propera al riu Onyar, un dels que més preocupen pel seu cabal en augment a causa de les pluges de les darreres hores, juntament amb el Daró a la Bisbal d’Empordà i Serra de Daró. Tots dos han superat el llindar de perill. S’està fent seguiment de l’increment del cabal dels rius i les rieres, amb atenció a les comarques gironines, en especial al Gironès, la Selva i el Baix Empordà. Protecció Civil demana prudència i no apropar-se a rius, rieres i barrancs. Les classes s’han suspès en aquestes tres comarques, així com a l’Alt Empordà, pel risc de desbordament dels rius.
El cabal del Daró a la Bisbal és de 496 m3 per segon, i de 189 a Serra de Daró, on es preveu un augment significatiu de cabal provinent d'aigües amunt. L'Onyar s'apropa als 300 m3 per segon a Girona. També van molt plens la Tordera a Fogars de la Selva, amb 230, i el Manol a Santa Llogaia d'Àlguema, amb 75 m3 per segon.
A més, el Brugent a Amer s'apropa als 60 m3, la riera de Gotarra a Campllong es troba en 126 m3 i l'Onyar al pas per Riudellots de la Selva en 126 m3. Es preveu que també superin el llindar de perill durant el matí el riu Ter al seu pas per Colomers i Torroella de Montgrí.
Entre la mitjanit i les 9 h han caigut 111 litres a Palafrugell, 81 a Torroella de Montgrí, i 72 a Castell d’Aro i Roses, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Són registres que se sumen a les desenes de litres de dilluns.
A més, el vent de gregal s’ha reforçat i s’han registrat ratxes de 87 km/h a Portbou i 78 a Barcelona. Durant la tarda, el vent afluixarà.
