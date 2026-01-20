Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rescaten un sensellar sorprès pel creixement del riu Ter a Girona

Els Bombers i la Policia Municipal l'han assistit

Un moment del rescat

Les imatges de l'Onyar ple d'aigua / Laia Vidal

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Els Bombers i la Policia Municipal de Girona han dut a terme a primera hora d’aquest dimarts, el rescat d’un sensellar que dormia sota el pont de l’Aigua i s’ha vist sorprès pel creixement del riu Ter.

Uns veïns que havien detectat la situació han avisat els serveis d’emergències que havien vist algú que podia acabar endut per l'aigua i l’han ajudat a sortir.

Posteriorment, la persona ha rebut l’acompanyament necessari dels serveis socials i de l’atenció municipal, ha confirmat l'alcalde de Girona Lluc Salellas, en roda de premsa.

