Rescaten un sensellar sorprès pel creixement del riu Ter a Girona
Els Bombers i la Policia Municipal l'han assistit
Els Bombers i la Policia Municipal de Girona han dut a terme a primera hora d’aquest dimarts, el rescat d’un sensellar que dormia sota el pont de l’Aigua i s’ha vist sorprès pel creixement del riu Ter.
Uns veïns que havien detectat la situació han avisat els serveis d’emergències que havien vist algú que podia acabar endut per l'aigua i l’han ajudat a sortir.
Posteriorment, la persona ha rebut l’acompanyament necessari dels serveis socials i de l’atenció municipal, ha confirmat l'alcalde de Girona Lluc Salellas, en roda de premsa.
