Directe llevantadaCrescuda OnyarPare PelegríEntrevista JotaCerca home riuada
Salt registra un rècord històric de pluja en un dia de gener des de 1977

L'Ajuntament tanca les Deveses per evitar l'accés de vehicles i anul·la diferents activitats

Actuacions a Salt per la llevantada.

Actuacions a Salt per la llevantada. / Ajuntament de Salt

Josep Coll

Josep Coll

Salt

Les comarques gironines estan passant per una llevantada i un temporal de pluges considerable i això va fer que aquest dilluns Salt registrés el rècord de pluja en un dia de gener des de 1977. El 6 de gener de 1977 es van registrar 155 litres per metre quadrat, mentre que aquest dilluns se'n van xifrar 139, segons indica l'observador meteorològic saltenc, Gerard Taulé.

A causa del temporal, l'Ajuntament de Salt ha tancat l'accés a les Deveses per evitar l'accés de vehicles, ja que hi ha zones amb molta acumulació d’aigua per les intenses pluges de les últimes hores. Per això, s'han col·locat cintes que impedeixen el pas en alguns punts i es recomana que la població no s’acosti als rius.

En paral·lel, l'edifici consistorial estarà tancat durant tot aquest dimarts, i també s'han anul·lat totes les activitats esportives previstes al municipi, així com les de Serveis Socials, les de l'Estació Jove i la Fàbrica Jove. L'edifici de la Coma Cros continua obert, però no es durà a terme cap activitat.

Carrers tallats

A primera hora d'aquest dimarts, s’ha tallat l’avinguda de la Pau per l’acumulació d’aigua de la via. L’actuació policial i coordinada amb CATSA ha permès evacuar l’aigua i reobrir els carrils en direcció Bescanó. També s’ha tallat per als turismes el camí del Sitjar per l’acumulació d’aigua també en aquest vial.

