Sancions a Girona per a patinadors i ciclistes beguts
Els usuaris d'aquests vehicles han de seguir les normatives com els automòbils a motor
En els darrers mesos, algunes persones que es movien per la ciutat de Girona en patinet elèctric o en bicicleta han hagut de passar un control d'alcoholèmia i han estat sancionats per superar el límit permès. Com que no se'ls hi pot immobilitzar el vehicle, aquest acaba requisat. Ha passat, almenys, en quatre ocasions. Un cas es va produir amb un patinet que circulava pel carrer Emili Grahit i un altre per un altre vehicle d'aquest tipus que va tenir un accident al passeig Canalejas. En fer-li el test, també va donar positiu. Hi ha dos casos, com a mínim, també de persones que anaven en bicicleta i que, després de passant el control d'alcoholèmia, van donar positiu. Un ciclista quan va ser aturat a la rotonda del Rellotge i un altre a la carretera Barcelona.
Hi ha usuaris dels dos vehicles que ho desconeixen, però, moure's en bicicleta o en patinet elèctric comporta seguir també la normativa de circulació prestablerta en cada municipi. O sigui, per on poden anar i a quina velocitat, entre d'altres. També hi ha indicacions regulades per lleis estatals. Per exemple, el límit de taxa d’alcohol. És el mateix per a ciclistes que per conductors de vehicles no professionals: 0,50 g/l en sang o 0,25 mg/l en aire espirat.
En concret, el Reglament General de Circulació exposa en el seu article 21 que “tots els conductors de vehicles i de bicicletes queden obligats a sotmetre's a les proves que s'estableixin per a la detecció de les possibles intoxicacions per alcohol”.
Bicicletes i patinets, al dipòsit
En els quatre casos, l'usuari no ha anat a recollir el vehicle que va requisar la Policia Municipal de Girona. Hi ha diferents casuístiques per les quals patinets i bicicletes acaben al dipòsit municipal de vehicles. N'hi ha que estaven lligats en arbres, senyals, fanals, semàfors o espais on estava prohibit deixar-hi vehicles temporalment, altres estaven abandonats, després d'accidents, perquè l'usuari va acabar arrestat o per requisitòries policials, entre d'altres.
