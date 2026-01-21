Cauen cinc arbres al parc de les Pedreres de Girona per les pluges i es talaran els que estiguin en risc
L'Ajuntament licitarà aviat el projecte que contempla, entre d'altres, substituir 48 exemplars que estan en mal estat d'aquesta zona
La llevantada i l'episodi de pluges dels últims dies ha provocat que, en menys de 48 hores, caiguessin cinc arbres al parc de les Pedreres de Girona sense causar danys personals ni materials. El primer va tombar dilluns a la tarda i el cinquè aquest dimecres matí. A causa del temporal, l'Ajuntament va tancar els accessos a diferents parcs i jardins de la ciutat, inclòs el de les Pedreres, que aquest matí ja s'havia reobert, però només la part de l'esplanada. La del talús, on han caigut els exemplars, continuarà tancada.
Tot això, perquè hi ha arbres d'aquesta zona que presenten risc de caiguda. El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, ha explicat que "es talaran en les pròximes setmanes". També ha afirmat que els exemplars, la majoria pins, tenen "molt poca arrel i estan molt inclinats" i això, sumat al terra humit a causa de les pluges "genera sensació d'incertesa i inseguretat".
Pel que fa als arbres de la part de l'esplanada "no hi ha risc de caiguda", ha confirmat el regidor. Tanmateix, ja hi ha un projecte aprovat per millorar l'accessibilitat del parc i el sistema de drenatge. Alguns veïns de la zona s'han oposat frontalment a la reforma, però Font creu que és una actuació "imprescindible" perquè hi ha un informe que indica "la mala salut" dels arbres, cosa que ha quedat demostrada després de la caiguda d'aquests cinc exemplars.
48 arbres afectats
El regidor ha remarcat que les reformes es licitaran en les pròximes setmanes. El projecte ja preveu substituir 48 arbres perquè "estan malalts o no han crescut" i, a part, se n'afegiran 22 d'altres espècies. Arran a la caiguda dels exemplars dels últims dies, Font també ha indicat que més enllà dels 48 arbres que es preveu substituir, "s'observaran tots els que hi ha al talús i els que es vegin amb risc de caiguda es tallaran".
La proposta inicial per modificar el parc va causar rebombori i rebuig per una part dels veïns del barri. Entre d'altres es queixaven d'una "tala massiva d'arbres", de crear un camí amb "material no drenant", de "moviments de terres innecessaris i destructius" o la plantació d'espècies invasores.
L'Ajuntament va modificar el projecte amb l'objectiu de "minimitzar el risc d’afectació al patrimoni i arquitectònic" de l’antic baluard de la Mercè que hi ha al subsol, precisament situat a la zona del talús. Una altra finalitat era "donar resposta a les demandes dels veïns". La modificació tampoc va agradar a alguns veïns, que van dir que el projecte "no renaturalitza" el parc, no resol el problema del paviment i incompleix diferents normatives.
- La llevantada en directe: Preocupació a Girona per la crescuda de l'Onyar
- Girona demana als comerços propers a l'Onyar que tanquin i que els veïns pugin dels baixos pugin a plantes superiors per la llevantada
- L'alcalde de Blanes expulsa Rosa Aladern de l'equip de govern
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Protecció Civil demana restringir la mobilitat a peu i en vehicle a Girona en la zona més propera a l’Onyar
- La llevantada deixa prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà
- Les imatges de l'Onyar i el Ter plens d'aigua