La Creu Roja rep 13.000 càpsules de cafè per atendre persones sense llar a Girona
La donació de la fàbrica gironina de Nestlé reforça l’alberg d’emergència dins del Pla de Fred de l’Ajuntament
La Creu Roja a Girona ha rebut 13.000 càpsules de cafè descafeïnat per repartir entre les persones sense llar a l’alberg d’emergència. El dispositiu del Pla de Fred ha atès 78 persones durant la primera onada de fred del gener.
La donació permet oferir cafè calent diàriament a les persones allotjades a l’alberg. També s’han facilitat dues cafeteres per garantir el servei fins a finals d’abril.
Aquest suport forma part del Pla de Fred de l’Ajuntament de Girona, que ofereix allotjament temporal, mantes, aliments i seguiment social a qui dorm al carrer en situacions de vulnerabilitat.
Segons Arnau Pi, director del centre de Nestlé a Girona, “la nostra responsabilitat va més enllà de produir cafè: volem ser a prop dels qui més ho necessiten, especialment en moments difícils com és l’hivern. Cada tassa que es distribueix a aquest col·lectiu és molt més que una beguda calenta; és un gest de proximitat i ajuda. Estem orgullosos de col·laborar un any més amb la Creu Roja i contribuir al Pla de Fred del consistori de la ciutat”.
Per la seva banda, Carme Campeny, presidenta de la Creu Roja a Girona i comarques, afirma: “Gràcies a iniciatives com aquesta, podem oferir confort i escalfor a persones que viuen al carrer. Aquest suport no només cobreix una necessitat bàsica, sinó que també reforça la nostra tasca d’acompanyament per evitar la cronificació de la seva situació. Animem altres empreses i la ciutadania a sumar-se a aquest tipus d’accions solidàries”.
Un dispositiu reforçat durant l’hivern
Durant la primera onada de fred, la Creu Roja ha atès 78 persones en alt risc: 48 a l’alberg i 30 a peu de carrer a través de les Unitats d’Emergència Social (UES).
L’operatiu compta amb un equip de 10 voluntaris i 5 tècniques que garanteix allotjament temporal, repartiment de kits d’higiene, mantes i aliments, així com seguiment personalitzat.
La coordinació entre administració, entitats socials i empreses permet mantenir actiu el Pla de Fred i garantir resposta immediata davant el fred extrem, amb impacte directe sobre les persones més vulnerables de la ciutat.
