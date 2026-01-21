Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
Som Poble-CUP critica Robert Vila va decidir no avisar la població de les greus afectacions que aquest esdeveniment comportaria
El grup de l’oposició Som Poble–CUP de Sant Martí Vell assenyala, a partir d’un document aportat per la Conselleria d’Interior, que l’alcalde, Robert Vila, estava "perfectament informat" de la visita de la família reial espanyola al poble amb molts "dies d’antelació". Malgrat això, "va decidir no avisar la població de les greus afectacions" que aquest esdeveniment comportaria.
Concretament, el document indica que el Departament d’Interior ha informat que, en el marc del dispositiu policial desplegat el 24 de juliol a Sant Martí Vell amb motiu de la visita de la família reial, el cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Gironès es va reunir en dues ocasions amb l’alcalde del municipi per explicar-li les afectacions previstes, especialment pel que fa a la mobilitat, així com les restriccions que el dispositiu policial tindria sobre la població. D’aquesta manera, "queda demostrat que l’alcalde era plenament conscient del desplegament policial i de l’impacte que tindria sobre els veïns i veïnes del poble i, tot i això, va optar per no comunicar-ho en cap moment a la ciutadania".
El grup de l’oposició, representat per Sílvia Martínez i Ramon Rocher, ha denunciat que, quan va arribar el moment de debatre aquest punt al ple municipal, l’alcalde "va tallar la intervenció de l’oposició i va donar el ple per acabat de manera abrupta". “S’ha imposat de manera autoritària i sense escrúpols, negant-se a debatre. No ha deixat parlar als regidors i ha faltat al respecte”, ha afirmat Ramon Rocher.
Tot i això, Sílvia Martínez va decidir repartir la documentació entre la resta de regidors i regidores perquè “cal que coneguin la veritat i les mentides que diu l’alcalde. Això va més enllà de la visita reial, l’alcalde no respecta els acords i no fomenta ni la participació ni la transparència”, ha declarat.
