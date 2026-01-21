Entra en funcionament la nova biblioteca del campus Centre de la UdG
L'equipament s'ha obert per compensar l'espai que servia per al mateix ús a les facultats de Medicina i Infermeria i que ara són aules
La Universitat de Girona ha posat en funcionament aquesta setmana la nova biblioteca del campus Centre, ubicada en els nombres 3-5 del carrer de la Creu. Aquest equipament està orientat a donar suport als estudis i a la recerca de les facultats d’Infermeria i Medicina, així com als departaments i instituts vinculats al campus. Tot això, perquè el creixement exponencial d'alumnes a aquestes dues facultats va fer que la ja antiga biblioteca ubicada a la quarta planta es convertís en sis aules.
El nou espai disposa d’una superfície total de 812 metres quadrats distribuïda en dues plantes. A la planta baixa, els usuaris trobaran el taulell d’informació i préstec, el servei de reprografia, una zona de lectura distesa, una sala polivalent i el fons històric i de reserva. A la planta primera, s’hi ubica la zona d’estudi en silenci, quatre aules de treball en grup i una zona amb ordinadors i cabines individuals per a l’estudi.
Aquest nou emplaçament combina zones de treball col·laboratiu amb espais per a l’estudi individual i recursos especialitzats per a la recerca. Disposa d’una capacitat per a més de 200 usuaris, amb 15 butaques a la zona distesa i 25 punts d’estudi a la sala polivalent, a la planta baixa, i 149 punts d’estudi individual, 26 aules de treball en grup i 4 butaques més a la primera planta. El fons bibliogràfic de la nova biblioteca acull més de 14.000 documents, incloent-hi el fons històric i de reserva, que conté les biblioteques personals de Sánchez Babot, Peya Fusellas, COMG, entre d’altres, així com el fons de la Càtedra de Promoció de la Salut.
Amb aquesta actuació, la UdG fa una aposta clara per ampliar i millorar els equipaments destinats a la docència i la recerca, amb l’objectiu d’oferir espais més adaptats a les necessitats actuals de l'estudiantat i el personal investigador. La nova biblioteca respon a la voluntat de la institució de proporcionar recursos de qualitat i entorns que fomentin l’aprenentatge i la innovació. La Biblioteca del campus Centre manté els horaris habituals, de dilluns a divendres, de 8 a 20.30 h, i dissabtes, de 8 a 14.45 h.
