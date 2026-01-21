Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
S'inaugura la primera gran superfície de la marca sueca a la ciutat, amb centenars de persones que formen llargues cues
Centenars de persones s'han apropat aquest dimecres matí al número 61 del carrer Astúries de Girona, a la zona industrial de l'Avellaneda, per la inauguració de la primera gran superfície d'Ikea a la ciutat. Per això, s'han format llargues cues de gent interessada a poder adquirir alguns dels 1.200 productes de la marca sueca de venda directa, o també per xafardejar el que es ven a aquestes instal·lacions de gairebé 1.500 metres quadrats. El primer client a entrar ha tingut premi: 300 euros per bescanviar a la botiga, mentre que el segon i el tercer han rebut un xec amb 100 euros per bescanviar. Els cent primers també han rebut alguns obsequis. L'establiment se situa davant el Leroy Merlin, en una nau que fins ara estava en desús, però que antigament havia estat un espai de bricolatge de la mateixa cadena francesa.
El projecte suposa una inversió d'uns cinc milions d'euros i la creació d'una seixantena de llocs de treball, gairebé tots ocupats per persones de les comarques gironines, segons va informar la mateixa empresa. A part de la zona de venda directa de productes, les instal·lacions compten amb una zona de restauració d'uns noranta metres quadrats anomenada Swedish Bite que té l'objectiu d'apropar la gastronomia sueca als clients.
Amb la voluntat d'aproximar-se als gironins, la companyia fa setmanes que va llençar una campanya promocional amb un os de peluix agafat a una làmpada, simulant el Cul de la Lleona. El director d'Ikea Girona, Guillem Pinto ha destacat que aquesta obertura reforça la seva "presència a tot el territori català, amb botigues de diferents formants, espai de planificació i punts de recollida que permetran estar cada vegada més a prop de les persones, visquin on visquin".
Punt de recollida
En paral·lel, Ikea també ha obert aquest dimecres el nou punt de recollida al número 5-7 del carrer Ciurana de Güell de Vilablareix, situat a només cinc minuts de la gran superfície. L'objectiu és facilitar la recollida de comandes tant a la botiga com a través d'altres canals, com ara el web o per telèfon.
D'aquesta manera, es preveu que tanquin l'espai de planificació, al carrer Sant Joan Baptista La Salle, i el punt de recollida, al carrer Joan Maragall, ubicats al centre de Girona. La quinzena de treballadors que estaven a aquests dos punts han passat a treballar en llocs a l'Avellaneda i Vilablareix.
