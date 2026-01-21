Girona actua d'emergència per estabilitzar un talús del final del carrer del Carme després de les pluges
S’han produït esllavissades a la zona que han obligat a tallar la circulació tant de vehicles com de persones
Girona va recuperant la normalitat després del temporal
Les brigades municipals continuaven treballant aquest dimecres matí per restablir la normalitat a tots els punts de Girona que van quedar afectats per la llevantada i les fortes pluges d'aquest dimarts, que va provocar que s'haguessin de retirar 26 arbres de l'espai públic. Tot això, mentre els comerços més pròxims al riu Onyar, que van veure's obligats a tancar, han pogut obrir amb normalitat. De manera preventiva, dimarts al matí es van tancar els accessos als parcs i jardins municipals i es van abalisar diversos punts on es van produir inundacions o bé amb risc molt alt als sectors de Campdorà, Pont Major, Pedret i Barri Vell. També es va tancar el pas per passeres de rieres i torrents, com el rec de Can Murtra a Germans Sàbat i el torrent de Can Vilar a Campdorà.
Un dels efectes de la llevantada i les pluges va ser la nova esllavissada que es va produir aquest dilluns a la nit al carrer del Carme, a tocar del Cementiri Nou. Els Bombers i la Policia Municipal van actuar en el lloc dels fets, i es va tallar la circulació de vehicles. A hores d'ara, la circulació continua tallada tant de vehicles com de persones perquè han començat les obres d’emergència per estabilitzar un talús del final del carrer que havia patit aquests despreniments.
Les actuacions consistiran en la retirada de pedres, arbres i altres elements susceptibles de caure. Posteriorment, s’assegurarà el talús amb escullera per evitar futurs incidents en aquest punt i es preveu que entre demà i divendres es pugui restablir provisionalment la circulació, tot i que la setmana també s’haurà de tallar algun dia per col·locar l’escullera.
No és el primer despreniment de terra o pedres que es produeix en aquest sector de la ciutat. Fa unes setmanes ja se'n va produruir un a causa de les pluges que van tenir lloc durant les vacances de Nadal. L'Associació de Veïns de Mas Ramada ja va avisar en aquell moment que la protecció era insuficient, i que fent un vol per la muntanya hi havia diferents roques que podrien estar a punt de caure, cosa que va passar dilluns al vespre. Per això, l'Ajuntament durà a terme una actuació d'urgència.
El cabal dels rius
Els rius Ter i Onyar van créixer considerablement en molt poques hores. El màxim cabal del Ter va ser 243 metres per segon minuts abans de les nou de dimarts matí, mentre que l'Onyar es va enfilar fins a un màxim de 342 metres per segon a les dotze i vint de dimarts, segons les dades que es poden consultar en temps real sobre l'estació d’aforament Francesc Ferrer i Gironès, pel que fa al Ter, i del cabal de l'Onyar a l'altura de la passera de la Font del Rei (que l'Ajuntament ha rebatejat amb el nom de l'actriu Cristina Cervià).
Cal tenir en compte que perquè l'Onyar arribi a desbordar s'han de superar els 600 metres per segon, segons el president d'Aigua és Vida, Pau Masramon. Aquest dimecres matí, el cabal ja havia baixat notablement, amb els dos rius que rondaven la quarantena de metres per segon. En una publicació a les xarxes socials, Guanyem, que lidera l'equip de govern municipal, va destacar que "la retirada dels sediments de la llera de l’Onyar, sota a la plaça Catalunya, que es va fer la setmana passada ha estat clau per evitar inundacions al centre de Girona".
La setmana passada es van treure les més de 500 tones de sediments de sota la plataforma de plaça Catalunya, en una actuació que havia de durar un parell de setmanes, però l'Ajuntament, en vista de les previsions de pluges considerables, va fer que l'empresa encarregada pogués enllestir les tasques abans. Per això, l'alcalde, Lluc Salellas, ha destacat aquest dimecres matí a les xarxes socials que gràcies a la "previsió dels dies previs es va aconseguir minimitzar els efectes de la gran llevantada", no només referint-se a la retirada dels sediments, sinó també altres actuacions. També ha volgut agrair la "feinada" dels treballadors públics, així com ha ressaltat que han d'estar "orgullosos com a ciutat i ciutadans" per tot el que es va fer.
Contacte amb més de 1.700 ciutadans i 324 establiments
Per altra banda, l’Ajuntament de Girona va contactar aquest dimarts amb més de 1.700 ciutadans que tenen l’habitatge a la zona més propera al riu Onyar, considerada crítica per perill d’inundació, així com a 324 establiments comercials i de restauració dels barris del Carme-Vista Alegre; Barri Vell, i Mercadal. Se’ls va informar per telèfon i presencialment de què fer en cas de desbordament del riu i dels serveis municipals que tenien a la seva disposició i, en el cas de comerços i restaurants, se’ls va recomanar tancar per prevenció.
Paral·lelament, el Palau de Fires es va habilitar per acollir persones sense llar durant tot aquest dimarts. Van ser una dotzena de persones que van assistir-hi i, a la nit, van ser traslladades a La Sopa o a l'antiga UNED, on han passat la nit. L'Ajuntament va habilitar 25 llits addicionals en aquests dos punts dilluns i dimarts pels episodis de pluja.
