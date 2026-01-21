Girona celebrarà la setmana que ve un ple extraordinari per debatre sobre l'estat actual de la ciutat
El debat ve motivat per una moció presentada pel PSC que va tirar endavant el juny de l'any passat
L'Ajuntament de Girona celebrarà el pròxim dimarts un ple extraordinari per debatre sobre l'estat actual de la ciutat i els assumptes estratègics que han de marcar el futur del municipi. Serà el segon ple en dos dies, ja que dilluns tindrà lloc el ple ordinari del mes de gener. El de dimarts, però, serà en un horari diferent, perquè els ordinaris són a les cinc de la tarda, mentre que aquest està previst per a les set.
El ple de juny de 2025 va aprovar una moció del PSC que tenia com a finalitat fer un ple extraordinari i monogràfic sobre l'estat de la ciutat. Només els socialistes van votar a favor, mentre que l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) i Vox es van abstenir (el regidor del PP Jaume Veray no va assistir en aquell ple). Això va fer que la proposta tirés endavant i, segons es recollia, s'havia de convocar en un màxim de sis mesos. Per tant, arriba tard, perquè des d'aquell ple fins que es faci aquest extraordinari hauran passat gairebé vuit mesos.
Els temes a tractar proposats pel PSC en aquesta moció, que va defensar el portaveu adjunt, Maxi Fuentes, eren les escombraries i el Campus de Salut, dos aspectes que estan marcant el mandat. Del primer, ara s'està instal·lant la nova generació de contenidors, amb un per a cada fracció i disponibles les 24 hores. Pel que fa al Campus de Salut, amb el plantejament urbanístic del sector de Girona ja aprovat definitivament per la Generalitat, el focus se centra a poder salvar el parc Jordi Vilamitjana després de la proposta de l'ens autonòmic en traslladar els habitatges previstos en aquest espai verd a la zona industrial de Mas Xirgu.
"Debat profund"
Altres temes que recollia la moció era l'estat general dels carrers, parcs, places i jardins de la ciutat o la manca d'habitatge assequible. En el ple de juny de 2025, Fuentes va exposar que després de dos anys de govern, Girona estava en mig "escenari complex, amb multitud de qüestions que preocupen a la ciutadania". Per això, veia necessari un "debat profund" que comptés amb les "aportacions de totes les forces que formen part d'aquest consistori". Fuentes també va argumentar que la proposta buscava una col·laboració per un "canvi de rumb que sembla necessari".
L'alcalde, Lluc Salellas, va assegurar que no tenia cap "inconvenient en celebrar el ple", i per això tant la resta de l'equip de govern com ell es van abstenir en la votació, fet que va propiciar que tirés endavant. Tot així, va deixar clar que el Reglament Orgànic Municipal (ROM) contempla que si una quarta de part del consistori es posa d'acord, ja es pot convocar un ple extraordinari. En aquest cas, el PSC, amb vuit regidors, ja en faria prou per convocar-lo. Salellas també va recordar que els "debats plantejats" que podrien sortir en aquest ple extraordinari que es farà dimarts ja s'han tingut amb associacions de veïns i entitats, entre d'altres.
