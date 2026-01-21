Girona fa canvis en la circulació a l’entorn de la parròquia de Sant Pau per les obres de pacificació de la zona
Un tram del carrer de Narcís Blanch i Illa ha passat a ser un espai exclusiu per a persones vianants
·S’ha suprimit un carril de circulació del carrer del Riu Llierca que passarà a tenir un únic sentit de circulació igual que un tram del carrer del Riu Ser
·S’invertirà la circulació del carrer del Riu Daró i d’un tram del carrer de Carles Rahola per a facilitar la mobilitat interna del sector als veïns i veïnes
·Els canvis començaran a aplicar-se de forma progressiva demà i duraran una setmana
L’Ajuntament de Girona aplicarà a partir de demà, dia 22 de gener, diferents canvis en la circulació entorn de la parròquia de Sant Pau per la imminent finalització de les obres de pacificació que s’han dut a terme a un tram del carrer de Narcís Blanch i Illa. L’indret ha passat de ser un carrer per a vehicles a una plaça per al barri amb zones d’esbarjo, de descans i de joc.
A partir d’ara, el tram del carrer de Narcís Blanch i Illa que va des del seu encreuament amb el carrer del Riu Llierca fins al carrer del Riu Ser ha passat a ser un espai exclusiu per a persones vianants. L’indret s’ha pacificat amb la col·locació de mobiliari urbà, així com amb arbres i vegetació per tal de crear una plaça amable i de proximitat per al barri que fomenti el joc, la socialització i la trobada intergeneracional. A més, s’ha reforçat l’enllumenat amb la incorporació de lluminàries que supleixin i millorin la il·luminació del carrer. Està previst que el nou entorn pacificat s’inauguri pròximament un cop hagin finalitzat definitivament les obres. Queda pendent pintar els dibuixos del paviment.
Un altre dels canvis és que en el Riu Llierca s’ha suprimit un carril de circulació per tal de guanyar més espai per a les persones vianants. D’aquesta manera, la via passarà a tenir un únic sentit de circulació i, concretament, no es podrà entrar-hi des del carrer del Marquès de Caldes de Montbui, només sortir-ne.
Pel que fa al carrer del Riu Ser, aquest passarà a tenir un únic sentit de circulació. Des del carrer de Narcís Blanch i Illa fins al carrer de Sant Ignasi, només s’hi podrà circular en direcció al parc del Migdia. D’altra banda, s’invertirà el sentit de circulació del carrer del Riu Daró i d’un tram del carrer de Carles Rahola, el que va des del carrer del Riu Daró fins al del Riu Llierca. L’objectiu d’aquest canvi és facilitar la mobilitat interna del sector als veïns i veïnes i evitar que els carrers residencials s’utilitzin com a dreceres. Aquests canvis començaran a aplicar-se de forma progressiva demà i durarà una setmana la implantació total. Durant aquests dies, s’anirà senyalitzant la nova circulació.
- La llevantada en directe: Preocupació a Girona per la crescuda de l'Onyar
- Girona demana als comerços propers a l'Onyar que tanquin i que els veïns pugin dels baixos pugin a plantes superiors per la llevantada
- L'alcalde de Blanes expulsa Rosa Aladern de l'equip de govern
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Protecció Civil demana restringir la mobilitat a peu i en vehicle a Girona en la zona més propera a l’Onyar
- La llevantada deixa prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà
- Les imatges de l'Onyar i el Ter plens d'aigua