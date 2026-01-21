OBITUARI
Miquel Casellas, un referent per Salt
"Salt queda ara una mica més orfe amb la seva pèrdua"
Cristina Alarcón Piedra
Dilluns coneixíem la luctuosa notícia de la mort de Miquel Casellas i Casals, un saltenc de soca-rel que al llarg de la seva vida ha estat present a múltiples àmbits de la vida saltenca. Fill de can Maret i de Cal Cigarro, la seva trajectòria professional com a economista va anar lligada a La Caixa, però les seves inquietuds el van convertir en un referent del món cultural i associatiu del poble. Des d’entitats com el Patronat Parroquial, l’agrupació teatral ESTIL, la Comissió de Reis, La Pastera, les Vetes, el Casal de Jubilats o la revista la Farga va promoure múltiples activitats i iniciatives que van ajudar a fer més poble i garantir un teixit associatiu ple de vida i dinamisme.
No en va, l’Ajuntament de Salt va reconèixer la tasca de Miquel Casellas i Casals atorgant-li el guardó del Premi 3 de Març l’any 2013, un dels màxims reconeixements que pot rebre un saltenc des del punt de vista institucional. Encara fins fa poc, en Miquel participava en els actes de ciutadania del poble, com va fer en l’última edició de les Veus de Salt, on el vaig saludar acompanyat de la Carme Carbó, una de les Filles Predilectes de Salt. Salt queda ara una mica més orfe amb la seva pèrdua. A més, Casellas va ser un dels 22 membres de la Comissió per a la Independència de Salt i va exercir com a Defensor del Ciutadà del municipi de Salt fent una nova aportació inestimable a la nostra Vila. Per això, el consistori de Salt s’uneix al dol de la família i amics i reconeix públicament l’abnegada tasca de Miquel Casellas i Casals en favor poble de Salt i la seva ciutadania.
- La llevantada en directe: Preocupació a Girona per la crescuda de l'Onyar
- Girona demana als comerços propers a l'Onyar que tanquin i que els veïns pugin dels baixos pugin a plantes superiors per la llevantada
- L'alcalde de Blanes expulsa Rosa Aladern de l'equip de govern
- Can Sabata: el millor arròs de la Costa Brava segons una enquesta
- Protecció Civil demana restringir la mobilitat a peu i en vehicle a Girona en la zona més propera a l’Onyar
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- La llevantada deixa prop de 200 litres en menys de 24 hores a punts del Baix Empordà
- Les imatges de l'Onyar i el Ter plens d'aigua