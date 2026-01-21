Nou intent d'estafa a un veí de Girona amb el pagament de taxes fent-se passar per l'Ajuntament
El consistori ja informat en anteriors ocasions de casos similars
L’Ajuntament de Girona va anunciar aquest dimecres, a través de les xarxes socials, que ha detectat una persona que intentava estafar els veïns de la ciutat fent-se passar pel consistori. Segons detalla l’escrit de l’Ajuntament, aquesta persona "demana el pagament de l’IBI o la taxa d’escombraries amb l’advertiment que si no s’haurà de pagar un recàrrec". No és la primera vegada que això passa, l’octubre de 2024 ja va tenir lloc un cas semblant en el qual l’Ajuntament alertava d’una estafa d’aquest tipus, i també ho va fer en dos casos similars el gener i abril de 2025. Per altra banda, el febrer l'any passat, una persona va acabar pagant 500 euros després de rebre una trucada telefònica fent-se passar per l'Ajuntament i demanant-li el pagament de la taxa d'escombraries.
L'Ajuntament recorda en aquesta publicació a les xarxes socials que en el cas que hi hagi un pagament pendent es comunica "sempre per escrit i correu certificat, i mai únicament per telèfon", que és com s'haurien produït aquestes estafes detectades. A més, el mateix consistori explica que els deutes es paguen a partir d'una "carta de pagament amb codi de barres, que té totes les garanties". Així, pagar a través de transferència bancària, que és com semblaria que ho fa la persona que estafa, i com va ser estafat el veí que va acabar pagant 500 euros, només es fa de forma "excepcional".
