Presenten 143 propostes de cartells creats per l'alumnat pel Festival L’Inevitable de Salt
Set artistes van acompanyar els estudiants en el procés de creació dels cartells i els van fer provar tècniques artístiques diferents
El grup motor del Festival L’Inevitable de Salt ha presentat aquest matí a l’Ateneu Popular el llibre recull de les 143 propostes de cartells que van elaborar alumnes de sis escoles de Salt per a l’edició del 2025 del Festival L’Inevitable. En la presentació hi han assistit els directors i directores i integrants de les escoles Les Arrels, El Pla, Veïnat, El Gegant del Rec, les Deveses i la Farga, que van ser les participants en aquesta proposta artística comunitària.
Això va permetre que nens i nenes de 1r fins a 5è de primària creessin els seus dissenys de cartells per fer difusió del Festival L’Inevitable. I per fer-ho, van comptar amb l’ajuda d’artistes com Enric Lucas, Joana Higuita-Castro, Aleix Font Arroyo, Alba Latorre, Jordi Jiménez, John Sjogreen i Sanata Daou Traore, que van entrar a les aules per donar-los les consignes a seguir i explicar-los una tècnica artística, des de l’art mural fins a l’art tèxtil, passant pel collage, mixt, collage abstracte, humor gràfic o tècnica mixta.
El Festival L’Inevitable feia així un pas més i una mostra artística que ja es va concebre des d’un principi com un espai de trobada de creació col·lectiva i comunitària obria la possibilitat de fer també comunitària la creació dels cartells per difondre el mateix festival i apropar l’art i la creació als infants i joves de la nostra vila.
A la presentació també hi ha assistit el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament de Salt, Toni Vidal, que considera que “l’obertura de portes del Festival L’Inevitable a l'alumnat d'alguns centres del poble és un element més per implicar-los en aquesta mostra artística que aquest any arribarà a la seva quarta edició i va en la línia que també com a govern prioritzem que la cultura pugui arribar a qualsevol ciutadà del municipi de Salt”.
El llibre recull dels 143 cartells manté l’estètica del Festival L’Inevitable i juga amb unes lletres grogues molt visibles i amb un fons negre on ja a portada destaca un grapat de propostes que van fer les i els alumnes participants. L’experiència va suposar un enriquiment mutu entre totes les parts implicades i el mateix grup motor ha manifestat la voluntat de repetir l’experiència el 2026.
Un parell d’aquests exemplars se cediran a la Biblioteca Iu Bohigas perquè tothom qui ho vulgui pugui veure la gran creativitat que hi ha a les aules de les escoles saltenques. A més, la presentació també ha servit per veure un vídeoresum del treball fet a les aules i de com els mateixos alumnes van afrontar el repte.
L’Inevitable és un festival d’arts comunitari que es duu a terme a Salt. Això significa que està pensat, creat, organitzat i programat per la ciutadania. I que és la mateixa ciutadania (a través d’un grup motor) la que participa.
L’objectiu principal (entre molts d’altres) és acabar amb la segregació cultural. La Fundació Lluís Carulla va reconèixer l’any 2024 L’Inevitable amb el Premi Lluís Carulla al millor projecte transformador, un dels guardons culturals més rellevants del país.
El Festival, amb prop de 40 activitats culturals repartides per diversos espais de Salt, es posiciona com un dels pocs festivals de gestió comunitària de Catalunya. Tot, des de la programació fins al pressupost, espais i producció, està decidit col·lectivament per veïnes i veïns de Salt, organitzats en un grup motor divers i compromès.
