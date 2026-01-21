Salt reitera que els informes desfavorables per fer el campus de Salut són per "temes tècnics"
Els criteris demanats pel Ministeri de Transport quant a la mobilitat del sector van ser diferents dels analitzats per l'Ajuntament
El tinent d'alcalde de Territori, Àlex Barceló, admet que hi ha un altre informe desfavorable d'Aviació Civil, però s'espera una resposta "favorable a curt termini"
L'Ajuntament de Salt reitera que els informes desfavorables del Ministeri de Transport pel desenvolupament del Campus de Salut són per "temes tècnics". Ho va explicar aquest dilluns a la tarda el tinent d'alcalde de Territori, Àlex Barceló, durant el torn de precs i preguntes del ple municipal, on els tres partits de l'oposició (PSC, Vox i IPS-Cup) van ser crítics amb el govern municipal (ERC i Junts) per "amagar informació".
Barceló, però, va assegurar que el ministeri demanava que l'estudi de mobilitat es fes en "l'hora de màxim trànsit per uns paràmetres que ells controlen", però des del consistori es va observar que "l'hora de màxim aforament no era la marcada pel ministeri, sinó entre les sis i les set de la tarda". Això, en l'àmbit del passeig Marquès de Camps, via que serveix d'entrada i sortida al municipi i enllaça amb la carretera C-65 o l'autopista AP-7. "El moviment de sortida laboral té fins a un 20% més de trànsit que l'hora que el ministeri proposa", va remarcar el regidor i, per això, van anar a "buscar la garantia".
Tanmateix, "el ministeri diu que es faci cenyint la norma", va comunicar Barceló perquè el que demana és aplicar "mesures correctores" en el cas que "empitjori la qualitat de l'autopista o els seus accessos". Per això, l'Ajuntament ha demanat una reunió amb l'ens estatal.
"No empitjora"
El regidor va lamentar que havien esperat l'informe "sis mesos" i que, un cop va entrar per registre a final de desembre no es va alarmar. "Hi ha gent que es posa les mans al cap, però informes com aquest en els vuit anys de treball se n'han rebut desenes", va destacar.
De fet, va afirmar que el 2021 ja es va tenir un "informe favorable" per un estudi de mobilitat en aquesta mateixa zona, tot i que després va estar "condicionat" per la gratuïtat de l'autopista i per afegir-hi un quart carril. Amb tot, va exposar que la qualitat de la mobilitat es mesura per lletres, sent la A la "millor". Salt està "basculant entre la B i la C, que vol dir que és un bon servei o correcte".
Al mateix temps, s'ha preparat una "simulació del trànsit" amb els paràmetres que demana el ministeri, per la qual cosa "hi ha arguments perquè tiri endavant", va manifestar Barceló. En aquestes simulacions no hi ha un "empitjorament del servei en la primera fase de desenvolupament del sector sud, que inclou l'hospital", va confirmar.
Més informes desfavorables
L'informe sobre la mobilitat no és l'únic que ha rebut desfavorable l'Ajuntament. També hi ha el tema acústic, del qual Barceló espera que no sigui "difícil de resoldre". Tot això, perquè quan es va instaurar el quart carril a l'autopista i arran de les "queixes veïnals" l'Ajuntament va preguntar per aquest mateix punt al ministeri, que va respondre que "no feia falta cap mesura compensatòria". "L'àmbit residencial afectat se situa a centenars de metres de l'autopista i no hi haurà impediment per fer servir la mateixa justificació que ells", creu el regidor.
Per altra banda, també s'ha rebut un informe negatiu per part d'Aviació Civil pel que fa a l'aeroport Girona-Costa Brava. "S'admeten usos residencials que no estan previstos dins l'àmbit d'influència de l'aeroport", va dir Barceló, que va afegir que l'informe desfavorable "ve provocat per una confusió en l'àmbit de la resposta". El tema ja "s'ha discutit" i l'Ajuntament espera que la resposta sigui "favorable a curt termini".
Enganxada amb el PSC
Tot plegat va comportar crítiques per part de l'oposició, tot i que amb qui hi va haver més estira-i-arronses va ser amb el PSC, que va demanar la dimissió d'Àlex Barceló i del gerent d'Urbanisme. El portaveu socialista, Joan Martín, va reclamar "transparència, responsabilitat política i explicacions clares" i en un moment es va enganxar amb l'alcaldessa, Cristina Alarcón, preguntant-li fins a tres vegades perquè "no es va informar la junta de portaveus".
Les últimes preguntes dirigides a l'alcaldessa, però, van ser respostes per Barceló, que va insistir que s'han "solucionat problemes pitjors i més complexes" i va assegurar que no s'havia "amagat informació". "Si fos un impediment per tirar el planejament s'haurien de donar moltes explicacions, però no és el cas", i va afegir que coses es treien de context per "interès polític".
