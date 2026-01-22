Alerta d'estafa: falsos operaris truquen per “revisar” el pH de l’aigua a Girona, Salt i Sarrià després de les pluges
Catsa, l’empresa pública d’abastament i sanejament de Girona, Salt i Sarrià de Ter, recorda que els seus treballadors no entren als domicilis i demana desconfiar de visites o trucades sospitoses.
Catsa (Cicle de l’Aigua del Ter, SA) ha emès un avís a través de les xarxes socials per advertir de trucades de falsos operaris que s’estan fent passar pel servei d’aigües per oferir inspeccions del pH de l’aigua arran de les pluges a Girona, Salt i Sarrià de Ter. L’empresa pública, responsable de la gestió de l’abastament d’aigua potable i del sanejament en aquests municipis, demana màxima prudència davant qualsevol contacte d’aquest tipus.
Segons el missatge difós per Catsa, els estafadors truquen amb l’excusa de fer comprovacions vinculades a la qualitat de l’aigua, i utilitzen les precipitacions recents per donar credibilitat a la suposada revisió. Davant d’aquesta situació, la companyia vol deixar clar un criteri per identificar la possible estafa: els seus operaris mai entren a l’interior dels habitatges. Per això, recomana desconfiar de trucades o visites en què es proposin controls a dins de casa o es demani accés al domicili amb qualsevol pretext.
L'empresa públiva també insisteix que, en cas de dubte, cal contactar directament amb el servei per confirmar si hi ha cap actuació prevista o qualsevol incidència relacionada amb l’aigua. L’objectiu, subratlla l’empresa, és evitar que els veïns caiguin en enganys que aprofitin la preocupació per l’estat de l’aigua després d’episodis de pluja.
El pH
El pH és l’indicador que els suposats falsos treballadors diuen voler “revisar”. Es tracta d’una mesura que indica el grau d’acidesa o alcalinitat d’una substància, com l’aigua, i s’expressa habitualment en una escala de 0 a 14: el valor 7 es considera neutral; per sota és més àcid i per sobre, més alcalí.
L’avís de CATSA coincideix amb altres alertes recents a la ciutat. L’Ajuntament de Girona va comunicar aquest dimecres que ha detectat una persona que intentava estafar veïns fent-se passar pel consistori i reclamant el pagament de l’IBI o la taxa d’escombraries amb l’advertiment d’un recàrrec. El consistori ja havia advertit de casos semblants l’octubre de 2024 i el gener i l’abril de 2025, i el febrer de 2025 una víctima va arribar a pagar 500 euros després d’una trucada similar.
