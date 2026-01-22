Cassà de la Selva s’alia amb l’Escola d’Art d’Olot per sumar un nou mural al municipi
Els alumnes del cicle de Revestiments Murals el pintaran a l’abril al carrer Marina, a tocar de l’aparcament
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha signat un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Art d’Olot per dur a terme un mural al municipi. El centre imparteix l’únic cicle formatiu de Grau Mitjà de revestiments murals de la província de Girona, i l’acord vol reforçar l’aposta del consistori per l’art mural com a element d’atracció cultural i de valorització de l’espai públic, així com per impulsar la promoció turística i el desenvolupament local.
El conveni ofereix als estudiants l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits en un projecte real. Alhora, Cassà incorporarà un nou mural d’inspiració gavarrenca que contribuirà a enriquir el patrimoni artístic local. L’objectiu de l’acord és doble: impulsar la creació artística vinculada al territori i facilitar una experiència formativa pràctica als alumnes del cicle. Aquest ensenyament destaca pel vincle entre les arts i els oficis tradicionals, combinant tècniques clàssiques amb una mirada artística contemporània, i treballant competències vinculades als mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de tècniques muralistes.
La previsió és que els treballs de pintura es facin durant el mes d’abril al carrer Marina, a l’altura de l’aparcament. Un cop enllestit, Cassà ja comptarà amb nou murals repartits en diferents punts del municipi.
- Furor pel nou Ikea a Girona: 300 euros per bescanviar pel primer client
- Denuncien que l’alcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació que tenia respecte a la visita de la família reial al municipi
- Localitzen el cos d’un home a l’interior del cotxe que ha arrossegat la riera a Palau-sator
- És oficial: les empreses hauran d’informar dels salaris que paguen d'aquesta manera
- Pep Prieto: 'Em sento afortunat de no estar creixent en la Girona d’ara
- Les fotos de la inauguració de l'IKEA de Girona
- Suspenen tota la circulació de Rodalies a Catalunya després de dos descarrilaments
- Un tren impacta amb una roca entre Blanes i Maçanet i perd un eix sense causar ferits