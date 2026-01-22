Entra a robar a l'edifici de serveis socials de Salt i en un domicili la mateixa nit
Els agents l’intercepten després que fes cas omís i li troben una navalla, eines i targetes i documents sostrets, indiquen els Mossos.
Un home va entrar a robar a l’edifici de serveis socials de Salt, al carrer Àngel Guimerà, i també en un domicili del carrer Major, la mateixa nit. Els Mossos d’Esquadra el van acabar interceptant durant la recerca i, quan el van escorcollar, li van trobar una navalla, diverses eines i documentació i targetes de crèdit vinculades al robatori de la casa, indiquen.
Els fets van començar passades les onze de la nit del 19 de gener, quan es va activar l’alarma de l’edifici públic. En arribar-hi, els agents van veure llum en una habitació i van sentir sorolls des de l’interior. A dins van detectar una porta bloquejada i una finestra oberta, i van observar un home que fugia pel pati interior.
Hores després, cap a les dues de la matinada, els Mossos van rebre un nou avís per un robatori amb força en un domicili del carrer Major. La víctima havia sentit sorolls a la planta baixa i, en comprovar-ho, va veure la casa remoguda. Al pati, una caseta d’eines també havia estat regirada. Durant les comprovacions, els agents van constatar que el jardí del domicili donava a la part posterior del carrer Àngel Guimerà, el mateix punt per on havia fugit l’home vist a l’edifici públic. En el dispositiu de recerca van localitzar un home amb una bossa penjada a l’espatlla i el van reconèixer com la mateixa persona que havia escapat abans i que coneixien de detencions anteriors.
23 anys i amb antecedents
L’home va desobeir les indicacions perquè s’aturés, però finalment el van interceptar i detenir. En l’escorcoll, els Mossos asseguren que li van trobar una navalla, eines, documentació de les víctimes del domicili del carrer Major, targetes de crèdit i altres objectes de valor. El detingut, de 23 anys i amb antecedents, va passar el 21 de gener a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.
D’altra banda, el cos policial afegeix que el dia abans, el 18 de gener al matí, van detenir un altre home, de 24 anys i també amb antecedents, per un robatori amb força en un domicili del carrer Vilablareix de Salt. En arribar per una alarma, van comprovar que la porta principal era oberta i que hi havia una empremta de petjada al costat del pany. Durant la inspecció, el van localitzar amagat sota un munt de roba dins d’una habitació. Aquest arrestat va passar el 19 de gener a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.
