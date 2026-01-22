Portes obertes
La mort, digna i il·lustrada
Isabel Sanllehí, voluntària de DMD (Associació Dret a Morir Dignament)
L’Associació Dret a Morir Dignament (DMD-Cat) va convidar un seguit d’artistes joves a il·lustrar què era per a ells i elles la mort digna. Ho van fer des de la seva visió particular i amb el seu propi estil artístic, amb l’objectiu de contribuir a canviar la imatge estereotipada amb què sovint es representa la mort.
El resultat va ser un recull de magnífiques il·lustracions que conformen l’exposició “La Mort, digna i il·lustrada”. Les obres han viatjat per tot el territori català i més enllà, i ara han aterrat novament a Girona. Algunes d’aquestes peces es poden admirar al Casal Cívic i Comunitari La Rutlla, al carrer de la Rutlla, 20-22, fins al 30 de gener.
Cada il·lustració representa una manera diferent d’entendre i expressar què significa la mort digna, un tema que encara costa d’afrontar tant a nivell individual com col·lectiu. Precisament, un dels objectius de l’exposició és trencar el tabú de parlar de la mort.
Aquestes il·lustracions ajuden a trencar el gel i a treure dramatisme al tema, convidant a reflexionar sobre com volem viure la darrera etapa de la vida i com voldríem que s’acabés. Al voltant de l’exposició s’ha constatat que cada persona té una visió pròpia del que hauria de ser una mort digna, però també s’ha generat debat sobre la importància que cadascú sigui lliure de decidir sobre la pròpia vida i la pròpia mort.
Des de DMD-Cat volen agrair la col·laboració altruista de les il·lustradores i il·lustradors, ja que el seu treball ha estat una excusa valuosa per iniciar converses absolutament necessàries. Amb aquest recull, l’associació vol donar veu, desmitificar i desembolcallar el concepte de la MORT, una paraula sovint silenciada a la nostra cultura, però tan rellevant com la VIDA.
Escenificar, dibuixar i il·lustrar sentiments, pensaments i idees sobre com hauria de ser una mort digna s’ha convertit en una eina de divulgació potent, que connecta amb les experiències i emocions personals d’una manera directa i pràctica.
Finalment, des de l’associació DMD-Cat conviden la ciutadania a visitar l’exposició del 12 al 30 de gener i a participar en la xerrada del dia 28 a les 18 h, on es parlarà de com preparar el final de vida perquè s’assembli al màxim al que cadascú considera una bona mort, tant per a un mateix com per als éssers estimats.
L’entitat es pot contactar a l’Hotel d’Entitats de Girona, al telèfon 654 060 760 o al correu girona@dmd.cat
