Un operatiu a Girona Est detecta 62 fraus elèctrics i un 70% de comptadors irregulars
Les 105 inspeccions als blocs del carrer Acàcia, l’avinguda Font de la Pólvora i Vila-roja situen la defraudació en el 59%
Més de la meitat dels comptadors elèctrics revisats aquest dijous al sector Est de Girona presentaven irregularitats. En total, el dispositiu policial ha detectat 62 casos de frau en 105 inspeccions, fet que situa la defraudació en el 59%. Els Mossos afegeixen que el percentatge de comptadors irregulars s’enfila fins al 70% als blocs del carrer Acàcia i de l’avinguda Font de la Pólvora.
L’operatiu s’ha fet aquest matí amb agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona, efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), la Policia Municipal i tècnics de la companyia elèctrica. Segons el cos policial, l’objectiu era dur a terme una inspecció administrativa massiva per detectar possibles defraudacions de fluid elèctric al sector Est de la ciutat.
Les comprovacions s’han concentrat en diversos blocs i pisos del carrer Acàcia, l’avinguda Font de la Pólvora i un grup de blocs de Vila-roja. En aquest últim punt, el percentatge d’irregularitats ha estat inferior, del 37,1%. El dispositiu ha transcorregut sense incidències d’ordre públic i s’ha tancat sense detinguts.
