El PSC reclama una "revisió profunda" de la xarxa de carrils bici de Girona per millorar la seguretat
Els socialistes demanen una planificació coherent, amb circuits continus i segurs, i repensar les grans vies urbanes per integrar la bicicleta com a mode de mobilitat real i segura
El grup municipal del PSC–Girona pel Canvi alerta de les mancances estructurals de la xarxa de carrils bici de la ciutat, que necessita una revisió integral i una millora urgent per garantir la seguretat dels usuaris i una mobilitat amb bicicleta realment connectada, funcional i atractiva. Actualment, Girona disposa d’una xarxa pedalable de prop de 50 quilòmetres, formada per tipologies molt diverses: carrils bici en calçada, en vorera, calçades compartides, voreres compartides i camins pedalables. Tot i l’augment de quilometratge dels darrers anys, el PSC–Girona pel Canvi considera que la xarxa continua sent fragmentada, poc homogènia i amb nombrosos punts conflictius, amb carrils que s’acaben sobtadament, girs mal resolts i interseccions que generen situacions de risc.
El regidor del grup municipal, Josep Palouzié, ha advertit que “no n’hi ha prou amb sumar metres de carril bici si aquests no formen una xarxa coherent i segura”. Palouzié ha subratllat que “la bicicleta no pot ser una opció residual ni una aventura urbana: ha de ser una alternativa de mobilitat fiable per a tothom, també per a infants, gent gran i famílies”.
En aquest sentit, els socialistes reclamen la planificació d’un circuit pedalable raonable, continu i tancat, amb un inici i un final clars, que sigui prou ample, segur i amable, i que permeti travessar la ciutat sense interrupcions ni situacions de perill. Així mateix, demanen millorar l’amplada i el traçat dels carrils existents, especialment aquells que obliguen a fer maniobres brusques o a compartir espais insegurs amb vehicles o vianants.
Les grans vies
El PSC–Girona pel Canvi posa també el focus en les grans vies de la ciutat, com el carrer Barcelona o la Gran Via de Jaume I, on actualment no existeix carril bici. “Parlem de vies amb quatre carrils de circulació, dos per sentit, on és perfectament possible repensar l’espai viari i introduir-hi un carril bici segregat” ha afirmat Palouzié. “Obligar les bicicletes a circular per la vorera o a compartir calçada en aquests eixos és perillós i contraproduent”.
Els socialistes recorden que en ciutats molt més grans, com Madrid, s’han implementat actuacions d’aquest tipus amb èxit. “Girona, per dimensió i població, també pot i ha de fer aquest pas si realment aposta per una mobilitat sostenible” ha remarcat el regidor. Palouzié ha afegit que Girona és, a més, una ciutat de referència europea en l’àmbit del ciclisme, amb una forta projecció internacional i una gran capacitat d’atracció de ciclistes d’arreu del món. “Aquesta realitat obliga la ciutat a tenir una xarxa de carrils bici moderna, segura i plenament actualitzada, a l’alçada del seu prestigi ciclista i de les expectatives tant de la ciutadania com dels visitants. No podem projectar una imatge de capital del ciclisme amb infraestructures fragmentades o obsoletes” ha conclòs.
Un altre aspecte especialment preocupant és la situació dels carrils bici propers a centres escolars, com a Fontajau o Domeny, on els itineraris pedalables discorren amb un marge de seguretat molt reduït respecte a la calçada. “Quan parlem de nens i nenes que van en bicicleta, no podem permetre’ns mitges solucions. Aquí cal extremar la seguretat i prioritzar clarament la protecció dels més petits” ha insistit Palouzié.
El PSC–Girona pel Canvi reivindica, a més, la feina i les demandes històriques de la plataforma ciutadana “Mou-te en bici!”, que defensa una ciutat amb menys contaminació, menys soroll i més espai per a vianants i ciclistes, amb una xarxa de carrils bici segura, contínua i que connecti tots els barris i municipis veïns. “Moltes de les reivindicacions de la plataforma coincideixen plenament amb el que defensem: pacificar el trànsit, promoure la bicicleta i recuperar els carrers per a la convivència” ha assenyalat el regidor socialista.
Finalment, el PSC–Girona pel Canvi demana al govern municipal que aposti per una planificació seriosa, participada i a llarg termini de la mobilitat amb bicicleta. “Girona té potencial per ser una ciutat referent en mobilitat sostenible, però això només serà possible amb decisió política, rigor tècnic i escoltant tant els col·lectius ciclistes com la ciutadania” ha conclòs Palouzié.
