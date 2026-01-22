Rebenten les rodes de sis vehicles aparcats al Barri Vell de Girona
Els vehicles van haver de ser retirats per una grua perquè no es podien moure
Sis vehicles que estaven aparcats al Barri Vell de Girona van aparèixer amb les rodes punxades dimarts 20. Aquest acte vandàlic va provocar que els cotxes i furgonetes estacionats a la plaça de Sant Josep -al costat de l'Arxiu Històric- no es poguessin moure.
Tots tenien les quatre rodes punxades i els propietaris se’n van adonar a primera hora del matí. Sobre el moment exacte de l’acte vandàlic, es desconeix si va tenir lloc durant la nit o ja entrada la matinada.
La incidència va obligar a remolcar els vehicles amb una grua i a substituir o reparar les rodes afectades.
El cas està sent investigat per la Policia Municipal de Girona. Tot i això, aquest diari ha demanat confirmació a l’Ajuntament, de qui depèn el cos de seguretat, però no ha obtingut resposta.
