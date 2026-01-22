La UdG reforça la cooperació universitària amb el Senegal en governança sostenible
La universitat gironina i la Universitat de Barcelona s'han trobat amb dues institucions senagaleses
La Universitat de Girona (UdG) ha participat, aquest gener, en una visita institucional a dues universitats del Senegal per consolidar projectes de cooperació internacional centrats en la bona governança, la participació ciutadana i la gestió sostenible de recursos. La visita ha comptat amb la presència d’una delegació conjunta de la UdG i de la Universitat de Barcelona (UB), que s’ha reunit amb les universitats senegaleses de Gaston Berger (Saint‑Louis) i Cheikh Anta Diop (Dakar), en el marc del projecte Bona governança i participació ciutadana per a una ciutat sostenible a Richard Toll, una iniciativa finançada per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i impulsada conjuntament per ambdues universitats i la Fundació Món‑3.
Per part de la Universiat de Girona, la delegació ha estat formada pel vicerector d’Impacte al Territori i Ambientalització, Ignasi Rodríguez-Roda; el vicerector d’Internacionalització, Josep Vila; la cap de la Unitat de Compromís Social i Orientació Professional (UCSOP) Sílvia Lloveras, i la tècnica de voluntariat i cooperació de la mateixa unitat Gemma Ros.
Aquest projecte, que combina recerca, formació i transferència de coneixement, té com a objectiu principal promoure pràctiques de bona governança local i la participació ciutadana com a eines per al desenvolupament sostenible. A més a més, també cerca fomentar una gestió sostenible dels recursos hídrics i dels residus urbans, amb integració de la perspectiva de gènere i del canvi climàtic. Finalment, a través del projecte es volen desenvolupar infraestructures tècniques i laboratorials, com instal·lacions per a l’anàlisi d’aigües residuals, que contribueixin a la presa de decisions basada en dades científiques.
Durant la trobada institucional, el rector de la Universitat Gaston Berger de Saint‑Louis, Magatte Ndiaye, va fer entrega d’un reconeixement al rector de la UB, Joan Guàrdia, en agraïment a la trajectòria de cooperació universitària entre Catalunya i Senegal, que inclou col·laboracions en agricultura, gestió de l’aigua i pla comunitari des de fa més de quinze anys.
Els representants acadèmics de la UdG han destacat la importància d’ampliar aquests vincles per generar oportunitats de recerca conjunta i d’intercanvi de coneixements que contribueixin tant al desenvolupament local al Senegal com a l’enfortiment de la docència i la recerca a Catalunya. Finalment, s’ha avançat en la signatura d’un conveni de cooperació amb la Université Cheikh Anta Diop de Dakar i s’han explorat possibles línies de col·laboració futures vinculades a la sostenibilitat urbana i la innovació social.
