Ypnosi enceta el Mostrar’t amb una actuació gratuïta a l’Estació Espai Jove
Quatre noves exposicions ompliran l’equipament municipal de gener a juny del 2026
Ypnosi encetarà la 42a edició del Mostrar’t de l’Estació Espai Jove de Girona amb una actuació gratuïta aquest dissabte 24 de gener, a les 12 h, a l’equipament municipal. La inauguració servirà també per oferir un primer tast de les quatre propostes artístiques que formaran part del programa entre els mesos de gener i juny del 2026.
El Mostrar’t és un projecte de l’Estació Espai Jove que va néixer el 2007 amb l’objectiu de donar un impuls a les persones joves creatives en l’àmbit de les arts plàstiques de la ciutat i rodalia. Com és habitual, totes les activitats previstes en aquesta edició seran gratuïtes.
El calendari d’exposicions s’obrirà amb Iko, que presentarà una mostra d’arts mixtes del 27 de gener al 26 de febrer. Tot seguit, L’Estació acollirà l’exposició de pintura de Martí Raset, del 3 de març al 2 d’abril. La programació continuarà amb Maria Bugés, amb una proposta que combina pintura i escriptura del 7 d’abril al 7 de maig, i es tancarà amb Maitane Gutiérrez, que exhibirà una mostra de fotografia del 12 de maig a l’11 de juny.
La jornada inaugural compta amb el concert de la banda Ypnosi, en col·laboració amb el festival Neu!. La nota de premsa destaca el seu nou disc, Em sap greu riure (Neu! 2025), i en subratlla influències que van de The Rolling Stones i The Smiths a icones catalanes com Pau Riba o Adrià Puntí.
