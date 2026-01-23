Cassà obre un projecte per recuperar la memòria laboral de dones de més de 60 anys
L’Ajuntament vol recollir fotografies i textos breus per crear una exposició i fixa el 6 de febrer com a termini per participar
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha posat en marxa un projecte per recollir i conservar les experiències laborals de dones de més de 60 anys. La iniciativa vol donar visibilitat a trajectòries que, sovint, han quedat en un segon pla, però que han estat clau per al desenvolupament social i econòmic del municipi.
El projecte, plantejat com una proposta de “memòria viva”, fa una crida perquè hi participin dones amb perfils molt diversos. El consistori subratlla que no cal haver tingut una carrera professional destacada: l’objectiu és que hi tinguin cabuda històries de feina dins o fora de casa, amb contracte o sense, i en contextos que no sempre han quedat reflectits en registres oficials. Les aportacions que s’hi recullin es destinaran a una exposició fotogràfica. La mostra inclourà una fotografia de cada participant i un text amb la seva història, amb la voluntat de posar en valor la feina de les dones i fer visible la seva contribució a la societat.
Per participar-hi, cal enviar una fotografia, actual o que les representi en l’àmbit laboral, i un text de quatre línies. En aquest escrit, l’Ajuntament demana que expliquin què ha significat per a elles treballar i ser dona, i que hi puguin aparèixer aspectes com les renúncies, la conciliació, la precarietat o les lluites personals.
El termini per fer arribar el material acaba el 6 de febrer de 2026. El consistori defensa que el projecte vol donar veu a experiències que sovint han quedat invisibilitzades i contribuir a construir una memòria col·lectiva del municipi.
